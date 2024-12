Elecciones en el ciclismo: una lista confirmada, una medida cautelar en espera y el antecedente "Chiqui Tapia" sobrevolando

Sigue la guerra La Federación insiste en que el domingo no hay ciclismo, pero de la vereda de enfrente aseguran que habrá carrera y que tienen todos los permisos

La disputa comenzó a intensificarse el 16 de septiembre pasado, cuando la asamblea electoral que debía definir los nuevos representantes de la Federación Ciclista Sanjuanina terminó en un caos, con la lista de Virhuez proclamándose ganadora a pesar de no cumplir con todos los requisitos formales, según informó la Inspección General. Desde ese momento, se desató una batalla legal que, después de varias idas y vueltas, incluyó la orden de realizar una nueva asamblea. A partir de la resolución emitida en diciembre, solo la lista de Perona quedó habilitada oficialmente, pero Virhuez mantiene la esperanza de frenar el proceso a través de la vía judicial.

Mientras tanto, la situación se complica aún más por el cierre de año, tal como adelantó Tiempo de San Juan, ya que el 31 de diciembre vence el plazo para renovar licencias, lo que deja a los ciclistas en una incertidumbre total sobre su futuro deportivo. Además, se acerca uno de los eventos más importantes de la temporada, la Doble Difunta Correa, cuyo club organizador no confirmó la realización de la carrera en tanto no haya una definición sobre la Federación.

En paralelo, sobrevuela una historia que podría dar un giro aún más dramático a la situación: el antecedente del sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien obtuvo una victoria judicial que dejó al Gobierno con las manos atadas. Tapia había sido reelecto como presidente de la AFA en octubre, en una asamblea que la Inspección General de Justicia (IGJ) declaró tiempo después nula, argumentando que no cumplía con los plazos y normas estatutarias. Sin embargo, la Cámara resolvió a favor de Tapia, anulando la resolución de la IGJ y validando su reelección. Este fallo no solo fortaleció la posición de Tapia, sino que también incrementó la tensión con el Gobierno, que busca impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

Este antecedente del fútbol argentino no es menor en el contexto de las elecciones del ciclismo sanjuanino. La posibilidad de que un fallo judicial pueda anular o suspender la asamblea de la Federación Ciclista Sanjuanina mantiene expectante al ambiente deportivo local. Por ahora, todo está encaminado para que la asamblea y elección de nuevas autoridades se lleve adelante el lunes a las 20hs. "Si no abren la federación, la votación se hará en la calle", afirmó una alta fuente, ante la posibilidad de que Virhuez y los dirigentes que hoy tienen la llave de la sede de calle Rawson no quieran ceder las instalaciones para la asamblea.