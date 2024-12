Elecciones en el ciclismo: el heredero de Chica busca suspender la votación del lunes, mientras que la oposición ya tiene candidata

El resultado de la elección de septiembre sigue siendo un tema de fuerte controversia. La resolución de la Personería Jurídica provocó el enojo de Virhuez. “La primera intención nuestra es que no se haga la asamblea. Estamos trabajando en esto para que se respete lo que se decidió el 16 de septiembre legítimamente. Están violando el estatuto de la Federación, están violando un derecho constitucional”, expresó el dirigente, quien aseguró estar comprometido en evitar que la votación se lleve a cabo. Virhuez, visiblemente molesto, recalcó que el foco ahora está en defender la legalidad de las decisiones tomadas en la asamblea anterior, sin entrar aún en consideraciones sobre su posible presentación como candidato.

Sin embargo, las preocupaciones de Virhuez no se limitan solo a la disputa interna de la Federación. También hay otros temas urgentes que requieren atención inmediata. El vencimiento de las licencias para los ciclistas, que expiran el 31 de diciembre, puso en alerta a la comunidad del ciclismo sanjuanino. “Hoy, en la Federación, solamente han hecho dos personas licencia: un chico infantil juvenil y otro señor que no sé quién es, por el costo de las licencias”, comentó Virhuez, subrayando la gravedad de la situación. Según su visión, si las licencias no se renuevan antes del 31 de diciembre, ningún ciclista podrá participar en las competiciones del 2025, incluida la Doble Difunta Correa, programado para el 5 de enero.

Este contexto, además de la crisis política que vive la Federación, genera incertidumbre y preocupación entre los ciclistas y clubes, quienes aguardan que las nuevas autoridades tomen decisiones claras para evitar que el ciclismo sanjuanino entre en un período de estancamiento (cabe destacar que la última fecha la organizó Alejandra Perona, pese a la suspensión provisoria de la temporada de ruta por parte de quienes están al frente hoy de la Federación). Mientras tanto, la fecha clave se acerca: el lunes 30 de diciembre, día de la nueva asamblea electoral, será un punto de inflexión en una disputa que va más allá de una simple elección, ya que definirá el rumbo de una disciplina que atraviesa momentos complejos.