martes 23 de septiembre 2025

Liga de España

El video: Franco Mastantuono sacó un bombazo y anotó su primer gol en el Real Madrid

El jugador de 18 años le pegó de derecha y firmó su primer grito en la Casa Blanca. Vinicius Jr fue el asistidor. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Mastantuono anotó su primer gol con la camiseta Merengue.

Franco Mastantuono anotó su primer gol con la camiseta Merengue.

Franco Mastantuono empieza a escribir su propia historia en el fútbol europeo. Este martes, el juvenil argentino marcó su primer gol con la camiseta del Real Madrid frente al Levante, por la sexta fecha de LaLiga española. El tanto llegó a los 37 minutos del primer tiempo: en una contra letal encabezada por Vinicius Jr., el brasileño le cedió la pelota a Mastantuono, que entró al área con decisión y, de derecha, la colgó en el ángulo. Golazo y delirio en el Bernabéu.

Con apenas cinco partidos disputados en la Primera del Merengue, el ex River empieza a mostrar por qué el club blanco desembolsó 45 millones de euros para quedarse con su talento, tras activar la cláusula de rescisión con el Millonario. El último argentino que había convertido un gol para el Real Madrid había sido Nico Paz, en noviembre de 2023, frente al Napoli por la UEFA Champions League. Hoy, casi dos años después, la bandera albiceleste volvió a decir presente en la red con una perla que promete.

El gol no solo fue celebrado por los hinchas del Madrid, sino también por los argentinos que siguen de cerca a las nuevas joyas de la Selección. Con apenas 18 años, Mastantuono empieza a dejar huella en el fútbol europeo y promete dar que hablar en el futuro cercano.

