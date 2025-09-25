jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rugby Championship

Los Pumas, con equipo confirmado para visitar a Sudáfrica en un duelo clave en la lucha por el título

Felipe Contepomi confirmó la alineación titular de Los Pumas para el encuentro que se disputará este sábado, en Durban, por la 5ª fecha del certamen

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gonzalo García, medio scrum de Los Pumas en plena acción.

Gonzalo García, medio scrum de Los Pumas en plena acción.

El seleccionado argentino de rugby enfrentará el próximo sábado (12:10) a Sudáfrica en la ciudad de Durban por la quinta fecha del Rugby Championship 2025, en un choque decisivo para las aspiraciones del equipo argentino en la lucha por el título. Felipe Contepomi definió la formación titular que saltará a la cancha ante los Springboks.

Lee además
fifa revelo las mascotas del mundial 2026: ¿que te parecen?
Cuenta regresiva

FIFA reveló las mascotas del Mundial 2026: ¿qué te parecen?
el equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la temporada de ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

En la primera línea, Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi integrarán el pack inicial, alineación que busca aportar solidez y experiencia en la disputa frente al conjunto sudafricano con mucho poderío en el scrum. La segunda línea estará conformada por Franco Molina y Lucas Paulos que reemplazará a Pedro Rubiolo, mientras que Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo ocuparán las posiciones en la tercera línea.

La conducción del equipo recaerá nuevamente en Gonzalo García como medio scrum y Santiago Carreras en la posición de apertura. Ambos tendrán a su cargo la organización de las jugadas y la distribución del juego albiceleste para el cruce frente a una de las defensas más sólidas del mundo.

En el centro de la cancha, Santiago Chocobares y Lucio Cinti mantendrán la titularidad En el fondo, la velocidad y dinamismo de Mateo Carreras, la presencia de Rodrigo Isgró y la capacidad polifuncional de Juan Cruz Mallía completarán la alineación inicial.

La cita entre Argentina y Sudáfrica representa una de las pruebas más exigentes para los dirigidos por Felipe Contepomi, dado que el equipo sudafricano históricamente ha impuesto condiciones en Durban. La expectativa sobre la recuperación de jugadores clave y el rendimiento del pack de forwards integra los focos del análisis previo de prensa especializada.

La quinta fecha del certamen se iniciará con una paridad absoluta en la tabla de posiciones con dos triunfos y dos derrotas para cada uno de los cuatro participantes. Australia lidera con 11 puntos tras sumar tres puntos bonus, seguido por Sudáfrica y Nueva Zelanda (ambos con 10) y Argentina por detrás (9).

EL XV TITULAR DE LOS PUMAS

1- Mayco Vivas, 2-Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4-Franco Molina, 5- Lucas Paulos, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquón Oviedo, 9- Gonzalo García. 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Pedro Rubiolo, 21- Juan González, 22- Simón Benítez Cruz, 23- Tomás Albornoz.

EL XV TITULAR DE LOS SPRINGBOKS

Por su parte, el entrenador de Sudáfrica, Rassie Erasmus, mantuvo la base del equipo que superó a Nueva Zelanda en Wellington con un contundente 43-10, introduciendo apenas dos cambios para enfrentar a Los Pumas en la quinta fecha del Rugby Championship 2025. Erasmus decidió que Eben Etzebeth y Damian Willemse reemplacen a los lesionados Lood de Jager y Aphelele Fassi, ajustes que no alteran la estructura principal tras la victoria reciente en el torneo.

El plantel sudafricano contará nuevamente con Siya Kolisi como capitán y ubicará en la primera línea a Ox Nche, Malcolm Marx y Thomas du Toit. En la segunda línea jugarán Etzebeth y Ruan Nortje, completando el paquete de forwards junto con Pieter-Steph du Toit y Jasper Wiese. En la pareja de medios estarán Cobus Reinach y Sacha Feinberg-Mngomezulu.

En el centro de la cancha, Damian de Allende regresará como titular, acompañado por Canan Moodie. Las puntas y el fondo estarán cubiertos por Ethan Hooker, Cheslin Kolbe y Damian Willemse. El banco de suplentes, distribuido en cinco forwards y tres backs, quedó conformado por Jan-Hendrik Wessels, Boan Venter, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Morne van den Berg, Manie Libbok y Andre Esterhuizen.

1-Ox Nche, 2-Malcolm Marx, 3-Thomas du Toit, 4-Eben Etzebeth, 5-Ruan Nortje, 6-Siya Kolisi, 7-Pieter-Steph du Toit, 8-Jasper Wiese, 9-Cobus Reinach,10-Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11-Ethan Hooker, 12-Damian de Allende, 13-Canan Moodie, 14-Cheslin Kolbe, 15-Damian Willemse.

Suplentes: 16-Jan-Hendrik Wessels, 17-Boan Venter, 18-Wilco Louw, 19-RG Snyman, 20-Kwagga Smith, 21-Morne van den Berg, 22-Manie Libbok, 23-Andre Esterhuizen.

Temas
Seguí leyendo

Los tres objetivos que le quedan a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

Estallaron los memes y las cargadas tras la eliminación de River en Brasil

¡Alegría verdão, desilusión millonaria!: River perdió con Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores

¡Julianazo!: marcó un hat trick y se convirtió en el héroe del Atlético del Cholo

Dos ex verdinegros se suman al plantel de Alianza para el Regional Amateur

Bombazo: Kevin Benavides eligió al sanjuanino Lisandro Sisterna para iniciar su camino hacia su primer Dakar como piloto de autos

Besso y Bozikovich, la dupla de UPCN: la identidad del equipo Cóndor, la ansiedad por la Liga y el objetivo de ser favoritos

Miguel Ángel Russo, otra vez hospitalizado: qué le pasó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estallaron los memes y las cargadas tras la eliminacion de river en brasil
Galería

Estallaron los memes y las cargadas tras la eliminación de River en Brasil

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Te Puede Interesar

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito