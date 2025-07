Franco Mastantuono rompió el silencio: "No tenía otra cosa en la cabeza que jugar en River, pero..."

"Creo que es un momento de mi vida muy especial, este año me pasaron muchas cosas que me marcaron. Llegar al Real Madrid es un sueño, siempre lo dije. Siempre dije que mi sueño era jugar en Europa, pero jugar en el más grande es un sueño ", afirmó el futbolista surgido de la cantera de River en TyC Sports.

Y refleja cómo se dio todo para ser hoy jugador del Real Madrid, el club en el que soñaba jugar de chiquito después de River: “Yo había tenido yo había tenido una charla con gente del Real Madrid hace un año o un año y medio. Después no llegó a nada, pero había sido muy buena. Renové con River, jugué todo el año pasado y si me decías a principio de este año, te decía que mi intención era jugar en River, no tenía otra cosa en la cabeza pero a mitad de año (hace un mes) apareció el Real y me cambió las ideas, me hizo pensar, me demostraron el afecto que me tenían y las ganas de que esté allá. Lo veía como un reto personal muy lindo y ahí tomé la decisión, se resolvió en pocos días".

Justamente, una de las claves que terminó de resolver el tema fue el llamado de Xabi Alonso, mientras Mastantuono se encontraba en la concentración de la Selección Argentina. “Con Xabi Alonso hablé, se portó muy bien conmigo, su charla me motivó a tomar la decisión. Me llamó y me habló desde la sinceridad, fue muy importante. Irse de River no es fácil, pero fue un poco más sencillo por la llamada que tuve con él, ahí tomé la decisión", aseguró Mastan. Es que el DT del equipo de la capital española le aseguró que lo quería para jugar y no para tenerlo de relleno.

¿Y el proceso? ¿Cómo lo vivió? "No fue jodido el proceso, trato de estar en el lugar donde físicamente estoy. Competíamos por cosas importantes como era el torneo y la Libertadores. Cuando llegan estas cosas, uno abre la cabeza y se pone a pensar en otras cosas. Pero siempre que jugué para River, tuve la cabeza ahí, nunca estuve ansioso ni apurado para tomar una decisión. De mi parte, era faltarle el respeto al club que me había dado todo si no lo hacía. Cada partido daba lo mejor. Cuando llegó la hora de sentarse en una mesa a ver cómo seguía, ahí puse la cabeza en eso", aseguró el zurdo que el 14 de agosto cumplirá los 18 años.

La idea de Mastantuono

Mastantuono tiene claro adónde va a llegar. Y se veía todos los partidos del Real Madrid. "Estuve viendo al Real, cuando estábamos en el Mundial veíamos todos los partidos. Al ser de Argentina, uno ve todo eso desde muy lejos, como que no se puede llegar al Real. Pero saber que en unos días voy a estar ahí, me mueve y me emociona, pero tampoco quiero que esa emoción me saque de lo que quiero ser como jugador y de ayudar al equipo", contó el chico de Azul.

¿Y River? "Lo dije, de River soy hincha, desde muy chico mi familia me inculcó eso, me iba desde Azul a la cancha. Cuando entré a las Inferiores, me cambió la vida, vivía afuera de mi casa desde muy chico. Eso me marcó, me formé y crecí como persona ahí. Siempre agradezco a la gente de la pensión, cuando me fui fue difícil porque mi vida seguía y estaba River. Cuando Demichelis me llamó para mi primera pretemporada, me cambió la vida. River es mi vida, desde muy chico estoy ahí, ahí me formé como persona y jugador", manifestó la joya.

Y de los recuerdos que le quedan, aseguró: "Me quedo con el debut y el gol a Boca, fue muy especial, era el partido que más estaba esperando por cómo llegaba y porque era titular. Se había hablado de que era una prueba para mí porque quizás fue el más importante que jugué con River".

Y sobre las cosas que le quedan pendiente con la banda roja, añadió: "Me hubiera gustado ganar muchos más títulos, es un sueño que todavía tengo presente, ganar títulos con River no se negocia. Me tocó estar en la Supercopa contra Estudiantes, que ni jugué pero la festejé mucho porque hacía 20 días estaba con Primera. Me quedan muchas cosas pendientes, pero los títulos se disfrutan mucho".

Por último, Mastantuono hizo referencia a la carta de despedida que publicó hace pocos días en su cuenta de Instagram: “La escribí cuando volvíamos del Mundial, en el avión y en mi casa, mi mamá me ayudó. Escribí y borré, quería ver cómo hacer para que sonara que era verdadero lo que estaba diciendo porque era eso lo que me pasaba, no me suelo mostrar por redes y pensaba que era un momento para decir las palabras que sentía y tenía adentro, estaba tomando una decisión que no era fácil. Puse el corazón y lo que me salió en el momento".

Es que no fueron días fáciles. “Estuvimos incómodos pero llevamos la situación con tranquilidad”, reflejó. Y cerró: “Entiendo a los hinchas que se enojaron con mi decisión porque no quieren que se les vaya un jugador de River pero me quedo con todo el apoyo y el afecto que me brindaron”.

