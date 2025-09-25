jueves 25 de septiembre 2025

Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Con el Tour Riojano como previa y el calendario sanjuanino a punto de arrancar, el pelotón local vive un mercado de pases movidísimo: bajas sensibles, incorporaciones de peso y la despedida de un histórico.

Por Carla Acosta
ciclismo

El ciclismo sanjuanino ya entró en cuenta regresiva. Aunque el calendario oficial de la Federación Ciclista Sanjuanina (FCS) arranca el 2 de noviembre con el Circuito de Albardón, el pelotón empezará a moverse antes: la Municipalidad de Pocito, Maní Zabala y Gremios por el Deporte debutarán en el Tour Riojano, que se correrá del 10 al 12 de octubre y tendrá jugosos premios. Esas carreras servirán como prueba de cara a lo que se viene, con platos fuertes como el Giro del Sol y Vuelta a San Juan.

En medio de la previa y el abrupto final de la Temporada de Pista, los equipos se movieron fuerte en el mercado de pases. Pocito, que tiene como entrenador a Luciano "Pato" Montiveros, se reforzó con los sanjuaninos Leonardo Velardez y Milton Guzmán, y mantuvo a su emblema Gerardo Tivani, como también a Rodrigo Díaz, Valentín Castro y Oscar Gómez. En contrapartida, se despidieron el pedalero peruano Charles González y el chileno Abraham Paredes.

En Chimbas Te Quiero la situación es más delicada, que no solo perdió a tres ciclistas de renombre como Iván Ruiz, Daniel Juárez y Marcos León Rodríguez, sino que además arrastra una racha de lesiones que por ahora deja fuera a Ramiro Pérez, Rubén Ramos y Emiliano Contreras. Ante esta situación, el entrenador Ernesto "Pollo" Fernández se mueve con urgencia para buscar reemplazantes.

Gremios por el Deporte-Municipalidad de Santa Lucía también sufrió bajas importantes: se fueron Tomás y Cristian Moyano, Maxi Priario, y otros dos que siempre son protagonistas, como Maximiliano Navarrete y Alan Ramírez. Sin embargo, el arribo de Iván Ruiz (ex Chimbas) y del joven Rodrigo Roberto, sumado a la continuidad del capitán Mauricio Páez y Emir Caliva, mantiene viva la ilusión de ser protagonistas, aunque en los próximos días podrían sumar nuevas caras.

La Temporada de Ruta 2025/2026 contará con 15 fechas y se extenderá hasta el 15 de marzo. En el camino estarán clásicos infaltables como la Doble Calingasta (22 y 23 de noviembre), la Difunta Correa (4 de enero), el Giro del Sol (9 al 11 de enero), la Vuelta a San Juan (23 de enero al 1 de febrero) y la Mendoza-San Juan (8 de febrero).

Pero hasta ahora, el gran golpe lo dio la Fundación Diberbool, que prácticamente renovó todo su plantel. Dejaron el equipo los hermanos Velardez, los Díaz, Kevin Castro y Martín Silva, entre otros. En su lugar llegaron nombres de jerarquía y que siempre dan qué hablar: Daniel Juárez, Marcos León Rodríguez, Luis Jácamo, Gustavo Albarracín y Ezequiel Alarcón. Bajo la conducción de Marcos Jácamo, la fundación se perfila como una de las escuadras a seguir de cerca.

Por su parte, el SEP San Juan apostó por refuerzos locales e internacionales: sumó a Kevin Castro, Julián Díaz y al chileno Jaime Andrés Lobos Vega, aunque perdió a Fausto Gómez y Rodrigo Silva. La base sigue firme con Leonardo Cobarrubia, campeón argentino de ruta y máximo ganador de la última temporada, acompañado por Agustín Videla y los hermanos Ruiz Calle.

El Maní Zabala también movió sus fichas. Según confirmaron desde la escuadra, se fueron Máximo Ortuño, Ignacio Villanueva y Lorenzo Díaz, pero sumó a Nicolás García y mantiene a su columna vertebral con Ricardo Escuela y Ayrton Robledo como banderas.

La temporada también tendrá a Fuerza Activa, Team Saldaño y el debut de Team Lauty, el conjunto más ganador del ciclismo Libre que se animará por primera vez a competir oficialmente en la categoría Elite.

En paralelo al entusiasmo por lo que se viene, el mercado dejó otra bomba: la Municipalidad de Rawson no estará en la próxima temporada. Tras más de una década de presencia ininterrumpida en el pelotón, la camiseta municipal no saldrá a la ruta. El municipio evalúa si continuará apoyando a otro proyecto, pero ya no como protagonista, sino como sponsor.

Dejá tu comentario

