San Juan se moviliza por el triple femicidio en Florencio Varela

La conmoción por el brutal asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) en Florencio Varela se siente en todo el país, y San Juan no es la excepción. En repudio a este crimen que mantiene detenidas a cuatro personas, la organización Ni unx menos San Juan lanzó una convocatoria para este sábado 27 de septiembre a las 16 horas en la Plaza 25 de Mayo.

Bajo la consigna “¡Ninguna vida es descartable!”, la agrupación invitó a la comunidad sanjuanina a sumarse al reclamo de justicia. Por el momento, no se informó si la actividad incluirá una movilización por las calles céntricas o si se mantendrá como un acto fijo en el corazón de la ciudad.

En paralelo, en Buenos Aires se realizó este viernes una Asamblea para definir las próximas medidas de presión social en busca de que el caso avance con celeridad y se esclarezca lo ocurrido con las tres víctimas.

