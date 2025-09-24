miércoles 24 de septiembre 2025

Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

Con drones, cámaras especiales y un despliegue inédito, la Policía de San Juan y la Policía Federal desbarataron una banda narco que operaba desde el Penal de Chimbas. Mirá las imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
narco

Las imágenes parecen sacadas de una película policial: drones sobrevolando objetivos, fuerzas especiales irrumpiendo en simultáneo en celdas, y cámaras registrando cada movimiento. Pero no fue ficción. Fue el megaoperativo conjunto entre la Policía de San Juan y la Policía Federal que logró desarticular una compleja banda narco que operaba desde el interior del Penal de Chimbas.

El despliegue fue el resultado de más de un año de investigaciones, seguimientos, escuchas telefónicas y múltiples allanamientos. Según confirmó la Justicia Federal, esta organización introducía droga en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y la comercializaba dentro del penal. A pedido del fiscal Fernando Alcaraz, el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó a 11 personas por comercio de estupefacientes agravado: tanto por tratarse de una asociación ilícita organizada como por el escenario de venta: dentro de una cárcel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1971010372061798725&partner=&hide_thread=false

La investigación permitió reconstruir una trama que involucraba internos del penal, sus parejas, familiares y visitas. Uno de los nombres clave fue el de Danisa Yasmín Aveiro, identificada como el nexo externo que introducía droga para su pareja, Cristian Jesús Latorre, preso en la celda 101. En ese espacio, los investigadores hallaron 47 gramos de cocaína.

Otro implicado fue Sebastián Humberto Tobal, quien cumple una condena de 20 años por el homicidio de Ángel “Huevito” Amado. Según la pesquisa, Tobal actuaba como un "jefe de pabellón" y desde su celda 104 controlaba parte de la distribución. Allí encontraron una importante cantidad de pastillas. También está involucrado Leonardo Jesús Arias, otro interno ya condenado por narcotráfico.

El circuito delictivo no terminaba en los muros del penal. Las escuchas, los registros de cuentas bancarias y el seguimiento de billeteras virtuales permitieron detectar el flujo de dinero: unos 590 millones de pesos en solo 12 meses. La red incluía a personas del entorno de los reclusos:

  • María Fernanda Ormeño, pareja de Tobal, tenía en su domicilio 425 gramos de marihuana, una pistola 9 mm, pastillas y nueve celulares.

  • Carlos Alberto Ormeño, pariente de Fernanda y también detenido, presuntamente vendía la droga que le pasaba su pareja Rocío Rojas, quien fue sorprendida con 47 gramos de cocaína, una balanza de precisión y una campera similar a las que usa el personal penitenciario.

  • Gustavo Martín Chávez Ganga, condenado por tráfico, también está acusado de comercializar droga dentro del penal.

  • Franco Mario Escoda, condenado a 4 años y 3 meses, y su madre, Sonia Graciela Ontiveros, son señalados como parte de la logística de la red.

  • Ricardo David Morales, en cuyo poder encontraron cocaína y marihuana.

De todos ellos, solo Rocío Rojas recuperó la libertad, por estar cursando un embarazo de alto riesgo.

