El video del Puskas: así se vivió el tremendo golazo de Santiago Montiel desde la tribuna

Independiente aplaude de pie a Santiago Montiel. El jugador se llevó el galardón de oro tras quedarse con el puesto uno del mejor gol del año. El video que fue filmado desde la tribuna.
El jugador de Independiente fue premiado por la FIFA con el mejor gol del año. La pirueta que asombró a los hinchas en el Libertadores de América y un sello para llevarse el galardón de oro.
Este martes, la FIFA entregó el Premio Puskás en los The Best y el ganador fue el argentino Santiago Montiel, que viste los colores del Rojo de Avellaneda. El argentino peleó el premio frente a Pedro De La Vega, entre otros aspirantes.