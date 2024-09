Apuesta

El único medio nacional que viajó a cubrir el hockey a Novara y la incidencia de Rony Vargas

Con la producción y los relatos de Ariel Ortíz, Cadena 3 es el único medio nacional que acompaña a la Selección Argentina en el Mundial de Hockey sobre Patines. "Si Argentina no llega a una final, no hay repercusión y eso me parece injusto", expresó el periodista.