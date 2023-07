El video del usuario @juaampifernandez rápidamente se convirtió en viral por su accionar. El joven, al reconocer la presencia del siete veces ganador del Balón de Oro en el bar ‘Prima Pasta’, no dudó en salir del recinto para aguardar su salida y así conseguir algún recuerdo de su encuentro.

El mendocino, que actualmente se encuentra radicado en la ciudad estadounidense, consiguió su cometido. Luego de llamar la atención del ex Barcelona y PSG por lucir la camiseta de la selección argentina, descolocó a Lionel con un beso en la mejilla. “Leo, te amo, te amo hermano, gracias por tanto”, gritó el fanático.

Fernández, tras ver a su ídolo, renovó por completo su cuenta en la red social: su foto de perfil es la imagen del beso. Anteriormente logró capturar un momento con el cantante Diego Torres. “Ahí saliendo Messi, no lo puedo creer. Te amamos Leo”, esbozó en un video que muestra la salida del futbolista arriba de un auto blanco.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1679461655787323393&partner=&hide_thread=false El sueño del pibe: la inesperada reacción de un argentino al cruzarse con Messi en Miami pic.twitter.com/STITMLTSzC — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 13, 2023

Diego Torres también ofició de fotógrafo para retratar el momento en que el rosarino firmó una de las guitarras que luce el local. El deportista, con su hijo Thiago de fondo simulando tocar la batería, posó junto a uno de los dueños del restaurante.

Lionel Messi, que arribó a la ciudad el pasado martes, según el Miami Herald ayer pasó por las instalaciones de la franquicia de Florida para someterse a la revisión médica y ultimar algunos detalles del contrato que lo unirá al club.

messi.png

La agenda oficial del argentino comenzará el domingo 16 de julio con su presentación oficial en el estadio DRV PNK Stadium. Un día después, el Inter Miami anunció una conferencia de prensa, en la que se espera que el campeón del mundo en Qatar 2022 atienda a los medios acompañados de los dueños, los hermanos Jorge y José Mas y el ex futbolista del Real Madrid y Manchester United David Beckham.

Luego está previsto que el 18 de julio sea su primera práctica oficial junto a sus nuevos compañeros, donde se reencontraría con su ex entrenador en Barcelona (2012-2013) y en la selección argentina (2014-2016), Gerardo Tata Martino. También compartirá equipo con Sergio Busquets (su amigo fue otro de los refuerzos estrella para esta temporada). Las Garzas también buscan cerrar en estos días el desembarco de otro viejo conocido de la Pulga: Jordi Alba.

Su primer partido con la camiseta rosa y negra sería el 21 de julio en el DRV PNK Stadium, cuando los dirigidos por el Tata reciban al Cruz Azul de México en el marco de la primera jornada de la Leagues Cup, torneo que pone cara a cara a los clubes de la Major League Soccer y a los de la Liga MX.

Vale destacar que si bien las Garzas no atraviesan su mejor momento en la MLS (tras 21 presentaciones figuran en el último lugar de la Conferencia Este con 18 unidades, a ocho del New York RB, último equipo en acceder al repechaje de los playoffs), se encuentran en semifinales de la US Open Cup tras dejar en el camino a Miami FC (2-2 y avanzó por penales), Charleston Battery (1-0), Nashville SC (2-1) y Birmingham Legion (1-0). En la próxima instancia tendrán un duro contrincante, ya que el 23 de agosto en el TQL Stadium se las verá con Cincinnati FC, cómodo líder de la Conferencia Este (con 45 unidades aventaja por siete a su escolta, Nashville SC).