El sanjuanino Thomas Castañeda clasificó a los Juegos Suramericanos

Los otros sanjuaninos que corrieron por el mismo sueño fueron: Luciano Frías, que fue 6°, Ayrton Robledo 10° y Gustavo Sánchez, 15°. Las damas que representaron a San Juan, también cumplieron con una buena actuación, finalizando Daiana Frías 7ª y Lucila Robledo 10ª.

La modalidad fue Sprint y las distancias recorridas fueron 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de trote.

Respecto a la competencia, Thomas Castañeda contó: “Largamos 20 atletas que estábamos buscando la clasificación al suramericano. Se hicieron dos vueltas en natación; el agua estaba muy fría. En la primera vuelta éramos cinco, pero al salir del agua, éramos cuatro. En el área de transición, que era larga, se quedó uno de los chicos y había que tratar de sacar provecho. En los 20 km de ciclismo hicimos un trabajo en conjunto porque sabíamos que en el segundo grupo había buenos ciclistas y con ese esfuerzo pudimos lograr una buena distancia. La idea era bajarnos a correr los tres, teniendo la clasificación asegurada, pero yo con la clasificación solamente no me conformaba. De la transición salimos juntos Ibrahím Alucín, que es de Formosa y yo. Llegamos a los cinco km de trote, donde una vez que cumplimos las dos primeras vueltas de las cuatro, iba marcando el ritmo y viendo cómo se daba la carrera, apreté, decidí irme, apurando el ritmo y pude llegar tranquilo a la meta. Estoy muy contento porque lograr la clasificación para los suramericanos.

Lo que sigue es que hoy viajo a Asunción del Paraguay para una carrera que se llama Copa Mundial de Desarrollo, que se realiza este fin de semana. Luego regresaré a San Juan, voy a seguir con los entrenamientos y a mediados de septiembre iremos a Santa Marta, Colombia, a una competencia por Copa Continental, donde trataremos de sumar puntos para el ranking mundial y luego ya la etapa final de preparación para los Juegos. Esto aún no termina, queda mucho por recorrer”, expresó Thomas.

Por su parte, Lautaro Delgado comentó: “En la parte de natación, me sentí muy bien y pude posicionarme para salir adelante. Junto a Castañeda y Alucín trabajamos en la parte de ciclismo para que no nos conectaran de atrás y poder bajarnos a correr lo más tranquilo posible. Ahí se dio la carrera para los tres, para correr sabiendo que llevábamos una buena diferencia, no con tranquilidad, porque sabíamos que el otro grupo nos venía corriendo, pero sin apuros.

Respecto al compromiso de Colombia, es un evento test, donde vamos como selección. En tres semanas vamos a viajar y posteriormente regresamos a San Juan; estamos diez días y nos vamos diez días antes de la carrera de los Juegos ODESUR para concentrarnos con la selección, posiblemente en el CENARD.

Con los entrenamientos voy a seguir trabajando con Gonzalo Tellechea y Martín González, que son quienes llevan mis entrenamientos día a día y en el gimnasio con Diego Palomar, pensando en llegar de la mejor manera posible a los Juegos, que es el principal objetivo del año”, dijo Lautaro.

Clasificados a los Juegos Suramericanos Asunción 2022

Varones

1° Thomas Castañeda (San Juan)

2° Ibrahim Alucín (Formosa)

3° Lautaro Delgado (San Juan)

Damas

1ª Romina Biagioli (Córdoba)

2ª Moira Miranda (Chubut/Córdoba)

3ª Estefanía Díaz (Formosa)

Fuente: Sí San Juan