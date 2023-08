El sanjuanino que se subió al ring y se encadenó en plena pelea: "Lucho por los derechos de los boxeadores"

"Fue un momento muy tenso. Hay boxeadores, compañeros, que no están de acuerdo con mi protesta. Pero voy a seguir luchando para que los boxeadores tengan buena paga, tengan obra social, pensión. Para que se pueda pelear o hacer este deporte como corresponde. Los promotores facturan en dólares y los boxeadores cobran en pesos. Antes por lo menos se dejaban un porcentaje de la venta de entradas, ahora eso no pasa. Nadie quiere invertir en este deporte, sino que evitan los gastos y se la llevan toda. Los premios, incluso, son bajísimos: medio millón de pesos por pelear por un cinturón del mundo", expresó el "Gringo" a este medio.

Cabrera, quien integra la "Agrupacion 14 de septiembre, por los derechos del boxeador arriba y abajo del ring", remarcó la lucha que viene encabezando en pos de los deportistas del guante: "Mi protesta no viene de ahora. Hace 15 años comenzamos con esto cuando me caí del ring en 2005 y no tenía ningún seguro que pudiera respaldar lo que me había pasado. Y si bien ahora hay un seguro para los boxeadores, si un compañero se muere, su familia recibe apenas medio millón de pesos. Es una falta de respeto. Acá te quebrás la mano y los clavos están a 600 dólares. Nadie cuida a los chicos, a los deportistas. Por eso es mi reclamo, yo lucho por los derechos de los boxeadores".

El sanjuanino que se subió al ring y se encadenó en plena pelea

El sanjuanino se refirió a la velada que protagonizó el 30 de abril de 2005, en el estadio Aldo Cantoni. Esa noche, en el primer minuto de su combate con Pablo Paoliello, se recostó contra las sogas para evitar un golpe y, al estar flojas, terminó cayéndose del ring desde un metro y medio de altura, golpeando de lleno el piso con su cabeza. Tras el accidente tuvo que ser hospitalizado y los exámenes médicos detectaron lesiones cerebrales que le impidieron seguir practicando boxeo, por lo que inició una demanda de 500 mil dólares contra la Federación Argentina de Box y TyC Sports, haciéndolos responsables de su accidente.

"Se me ha tratadomal, cuando fui un hombre que siempre le aportó al boxeo. Ya hice el curso de árbitro y juez de boxeo, pero no me aprueban los exámenes. Estoy 24/7 con el boxeo, sé lo que es trabajar con este deporte. Yo me quiero retirar de esa actividad aprendiendo todo, pero no me dejan,. Nosotros terminamos como pobres y mendigos; ellos (dirigentes) como millonarios", cerró.