El sanjuanino Mateo Maldonado disputa en Marruecos el Mundial Sub 21

En la ciudad de Tanger, en el norte de Marruecos, se realiza el 2023 ILCA U21 World Championships, Campeonato Mundial Sub 21 de ILCA 7 , en donde convergen las aguas del Mediterráneo y del Atlántico, cercanos al estrecho de Gibraltar. Allí, en esta ciudad paradisíaca, el único representante argentino es Mateo Maldonado , que busca sumar otra experiencia mundialista, ya que por su edad, será su última participación en Mundiales Junior.

Ayer martes comenzaron a disputarse las primeras regatas, y en el día 1 de competencia, el velerista sanjuanino nos comentó: “Acá en Tanger se corrieron dos regatas con vientos fuertes. La primera había largado bien y venía prendido en los primeros 15, en la última ceñida hubo un cambio de viento q me favoreció y pasé a pelear por el primer puesto, llegando a la boya en 2º lugar a falta de 2 boyas para terminar. Lamentablemente debido a ese cambio de viento la Comisión de Regata decidió anular esa regata para reacomodar la cancha y así poder largar las otras” comentó el sanjuanino, que por decisión de la organización, perdió su mejor ubicación en un inicio mundialista.

“La primera regata completada fue con viento cambiante y continuó fuerte, me agarró un poco cansado después de la pelea por la punta en la regata anulada y algunos errores me llevaron al puesto 41 en esa regata. En la segunda regata del día, pude correr con un poco más de lógica, logrando el puesto 29º. Me sentí muy fatigado durante todo el día debido a la gripe de la que vengo saliendo, ya estuve en contacto con el médico de la Federación y con mi preparador físico para implementar un multivitaminico y magnesio para intentar contrarrestar el efecto del antibiótico y recuperar algo de energía para el resto del campeonato” comentó Mateo que arrastra este cuadro desde la salida en nuestro país.

De esta manera, la comisión validó las dos regatas de ayer marytes, donde Mateo se ubicó 41º, 29º. Hoy miércoles ya está finalizando las dos regatas de la jornada y logró ubicarse 41º en la tercera y en su mejor regata fue 16º en la cuarta. Todas dentro de la flota amarilla (los 115 participantes se dividen en flota amarilla y flota azul), quedando 74º en la clasificación general.

“Nos esperan 5 días más de mucho viento así q espero poder rendir y pelear por lo que trabajamos estos últimos meses” sentenció finalmente el timonel argentino, que afronta para la jornada de hoy, otras cuatro regatas más, con finalización de competencia para el domingo 22.

Cabe destacar, que la mayoría de los 115 participantes son europeos. Solamente contamos por fuera de ellos algunos representantes australianos y japoneses. Con respecto a los americanos, contamos 9 en total, con 3 brasileños, 3 canadienses, un peruano, uno de Bermuda y Mateo, por lo que estar participando en este mundial es un enorme privilegio.

La clasificación general la lidera el británico Finley Dickinson con 6 puntos, seguido por Sebastian Kempe de Bermuda con 7 y en tercer lugar el polaco Michal Krasodomski con 10 puntos. Mateo Maldonado marcha 74º con 127 puntos.