El sanjuanino Mateo Maldonado, confirmado para los Panamericanos Junior en Paraguay

El kitefoil olímpico, oficialmente llamado Fórmula Kite, es una disciplina de vela que debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se caracteriza por el uso de una tabla con hidroala que permite al atleta elevarse y navegar sobre el agua, impulsado por una cometa. Es conocido por su velocidad y espectáculo, alcanzando velocidades superiores a los 45 nudos.

Mateo se encuentra en Seattle, estado de Washington en Estados Unidos, donde aprovecha los meses de verano en el hemisferio norte para trabajar como instructor y además entrenar, utilizando como canchas el océano Pacífico, o bien en los lagos Washington o Sammamish, que entregan condiciones más similares a las que enfrentará en Playa San José en plena competencia en los Panamericanos.

Con una gran trayectoria en clase ILCA7, el sanjuanino nos comenta los cambios que debió realizar para adaptarse al kitefoil: “El cambio al kite físicamente no es muy distinto al Láser (ILCA7) en cuanto a desgaste y eso, lo que sí hay que ser un poquito más pesado, así que estoy tratando de ganar unos kilitos más. Hay que acercarse a los 90 kilos y en el láser yo me estaba manejando entre 86 y 87. Es un deporte nuevo para mí, si bien lo he estado practicando, no le he estado metiendo al 100%, así que ahora dejando el barco de lado un poco y metiéndole más al kite” comentó Mateo, que debió adquirir un equipo usado en Seattle, ya que el cambio de clase exige cambio de indumentaria y elementos propios del deporte.

Mateo realizará toda su preparación en Estados Unidos, ya que regresar a Argentina significaría navegar en invierno, y es poco conveniente debido al riesgo de enfermarse. Por ello, va a ultimar su preparación en EEUU, y cuando se aproxime la fecha, viajará directamente a Paraguay para integrarse a la delegación argentina.

Experimentado en el manejo de veleros Laser, Mateo reconoce que deberá adaptarse a esta nueva clase y el proceso no será sencillo: “Si bien he hecho regatas en Argentina con kitefoil, no es lo mismo a nivel internacional, así que a meterle y a disfrutar del proceso que es lo más importante. Agradecido a la Federación (FAY) por la confianza, si bien no se pudo dar en el Láser, que era el plan A, siempre me estuvieron apostando por el lado del kite, así que ahora se dio y vamos a probar, aunque es algo nuevo. Es un deporte más rápido, así que ese es otro dato a tener en cuenta, es mucho más rápido que lo que estoy acostumbrado, son regatas de 15 minutos contra las regatas de una hora del Láser, todo mucho más rápido y la toma de decisiones, los movimientos, todo es multiplicado por cuatro. El Láser es muy físico, pero también es más lento, te da un poco más de tiempo en la toma de decisiones”.

Sin dudas un nuevo y gran desafío para Mateo Maldonado que es consiente que deberá enfrentar a los mejores exponentes del continente en esta disciplina, que si bien es nueva en Juegos Olímpicos, con París 2024 como debut, los cultores de la actividad llevan años de desarrollo en competencia. Es una apuesta importante, y la posibilidad de destacarse en un deporte con gran proyección de futuro, ya que su carácter de deporte olímpico lo sitúa por encima de otras especialidades de la vela.

Fuente: Sí San Juan