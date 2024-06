El sanjuanino Juan Pablo Policán tuvo un gran debut en marcha a nivel internacional

La competencia fue el domingo dos de junio y respecto a su experiencia, Juan Pablo cuenta: “Agradecido por la atención recibida por parte de la Federación chilena que me brindó hospedaje y comida. Con la competencia en sí, no fueron los resultados que esperaba, de acuerdo a cómo estuve entrenando, pero es propio de esta actividad, donde no siempre se puede ir como uno quiere.

De todos modos, se entrena para mejorar siempre; estoy feliz por lo que sucedió, por las medallas obtenidas tanto en individual como con mi compañero. Ahora descansaré unos días y seguiré con mi preparación para el nacional U23, que será en el mes de agosto en San Luis”.