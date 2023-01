El renacer de Alan Ramírez: una caída casi mortal, 5 minutos de amnesia y la ilusión de volver

Alan Ramírez llega pedaleando a su negocio de Rawson en la misma bicicleta que se accidentó el pasado 4 de diciembre. Al igual que su compañera de ruta, está intacto. Los últimos estudios revelaron que no quedaron secuelas tras el fuerte golpe en la cabeza y que sólo queda recuperar las piernas, el envión de todo ciclista . “Gracias a Dios estoy bien. Sufrí el accidente más grave de mi vida, no sólo de mi carrera deportiva”, confiesa el deportista, quien recibe a Tiempo de San Juan en su oficina después de una larga sesión de kinesiología.

La rodada ocurrió en la Doble Chepes, faltando 300 metros para el final. El único registro certero que hay sobre el accidente es el video que difundió en redes sociales un fanático, en donde se lo ve caer cuando viajaba a 70 kilómetros por hora. El protagonista no recuerda nada. “Una neuróloga me dijo que el dolor extremo produce amnesia. Yo me acuerdo hasta la última curva, los próximos cinco minutos no me acuerdo de nada, se me borró todo. Salí a pedalear por el mismo lugar donde ocurrió la caída para ver si recuerdo algo, pero no. De los días posteriores tengo recuerdos, pero son flashes”, agrega el integrante de la Municipalidad de Rawson.

2f931e55-e3e7-4490-819d-295e6a2fe573.jpg

Alan fue internado esa misma tarde en el Hospital Rawson, pero dado de alta a las pocas horas. Una decisión –no personal- que podría haber terminado de la peor manera. Es que su estado de salud estaba seriamente comprometido. Su familia fue la primera que alertó la situación y que, por decisión propia, decidió llevarlo a una clínica privada al día siguiente. En el nosocomio capitalino decidieron hospitalizarlo nuevamente: le descubrieron una fractura de cráneo con derrame y dos fisuras en las costillas, y lo derivaron a Terapia Intensiva.

“Mis familiares se dieron cuenta que mi mirada no era la mía cuando salimos del hospital. Me acuerdo de ese momento, pero no de cuando salgo caminando y quiénes me estaban esperando. Algo estaba mal, ese no era yo. Cuando me llevan a la clínica y me hacen una tomografía, me derivan directamente a Terapia Intensiva. Ahí estuve varios días, bajo estrictos cuidados. Agradezco a Dios por haberme protegió en ese momento”, cuenta Alan.

El derrame que se produjo en su cabeza no afectó su capacidad cognitiva de milagro. Hoy Alan se recupera favorablemente. La neuróloga ya descartó secuelas y le dio el alta, y ahora va por la mejoría física con sesiones de bicicleta y gimnasio. “Mi vida estuvo en peligro y me concientizo sobre eso, porque puedo decir que estuve ahí… Ahora trato de entrenar con tranquilidad. Los doctores dicen que me salvé porque soy un deportista. Hay un Dios aparte también. Y además, el apoyo de la familia, amigos y conocidos, gente del ambiente del ciclismo a la que debo agradecer”.

¿Vuelve para la 39° Vuelta a San Juan?

Con el alta neurológico, Alan será inscripto por la Municipalidad de Rawson para la Vuelta a San Juan que dará inicio el 22 de enero. Esto no quiere decir que vaya a estar, ya que habrá que ver si llega o no físicamente. La última palabra la tendrá él. “Sería muy bueno poder llegar, pero siempre consciente de que no le quitaría el lugar a un compañero que esté mejor físicamente”, apunta el protagonista.

Para Alan la prioridad es no apurar la recuperación física. Pero lo cierto es que el ciclista, que en esta temporada había vuelto al ciclismo profesional tras dos años de inactividad y un fugaz paso por los Libres, quiere volver a la ruta antes de que finalice el calendario sanjuanino. “Cuando tuve el accidente, la bicicleta sufrió una fisura. Pero mientras estuve internado, mi familia la mandó a reparar. Entonces cuando me dan el alta y vuelvo a mi casa, no estaba. Yo sentía que me faltaba algo. Tenía la necesidad de subirme, aunque sea para dar una vuelta a la esquina”.