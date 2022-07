El relato del periodista al que le robaron en los festejos de Unión: "agresión, pocos policías y la seguridad que el Bicentenario no brindó"

Puerta del túnel cerrada y la avalancha de los hinchas de Unión que se venían encima: "Pensábamos que venían a abrazar a los jugadores y no, venían a arrasar con lo que pillaban. Se llevaron todo, hasta el cartel de los cambios . Algunos salieron corriendo por el túnel, yo no llegue porque cuando intenté hacerlo me hicieron una zancadilla, ahí caí y perdimos el teléfono, el trípode y un cargador externo del mantenimiento del teléfono" , comenzó relatando Rosales.

El Torneo Local tuvo 19 fechas y los medios locales siempre suelen acompañar las campañas del certamen o a los diversos equipos sanjuaninos. Este también fue el caso, pero terminó mal y con un hecho de inseguridad en el mismo campo del Estadio San Juan del Bicentenario.

"Fuimos a hacer la cobertura como todos los fines de semana y a la de ayer era diferente por la seguridad que brindaba el Bicentenario. Es por eso que decidimos hacer otro tipo de despliegue y colocamos un teléfono de alta gama en el campo de juego para sentirnos más cómodos para trabajar ya que el estadio se prestaba para todo eso", indicó el colega.

Unión ganaba por un solo un gol y Aberastain seguía empujando. Los hinchas azules habían trepado a la cima del alambrado con la intención de que el juez pitara el final y se metieran dentro del campo. Pero todo lo que siguió después fue papelón...

"Cuando terminó el partido imaginábamos captar los videos de los jugadores festejando y con la copa, pero cuando quisimos ver venía un balón de gente de la tribuna de Unión a la mitad de la cancha. No nos dio tiempo a nada, pensábamos que venían a abrazar a los jugadores y no, venían a arrasar con lo que pillaban, se llevaron todo", dijo el periodista de Noticias YA"

"Agradezco que no nos pisaron la cabeza, que estamos bien y que puedo estar contándolo. Fue una odisea"

Leo también hizo referencia a la inseguridad que se vivió dentro de un estadio que parecía seguro: "Notamos que eran muy poquitos policías para la cantidad de gente que había adentro de la cancha. Luego de lo que pasó nadie nos llamó de la Liga y ningún autoridad policial. No para saber si lo encontraron, porque eso no va a pasar, pero si para notificarnos que hay un culpable".

"El estadio tiene montón de cámaras, habían fuegos artificiales en el medio de la cancha, gente colgada en el alambrado, había un fallecido en el baño y nadie hacia nada, todos lo sabíamos. Me dio temor al ver que los funcionarios y los invitados cuando terminó el partido ya no estaban, como sabiendo que era lo que se venia"