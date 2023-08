El primer clásico de Lionel Messi en Miami: hit venenoso, historia y curiosidades

Inter Miami hizo un giro radical en su juego con la llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets, ahora se sumaron también Jordi Alba, Diego Gómez y Facundo Farías al plantel, y viene de dos triunfos consecutivos (ante Cruz Azul -México- y Atlanta United por la Leagues Cup), algo que parecía una rareza unos meses atrás. Orlando City, por su parte, se impuso por penales ante Houston Dynamo y Santos Laguna -México- por el mismo torneo.

El equipo rosa y negro cuenta en sus filas con los argentinos Lionel Messi, Benjamín Cremaschi -nació en Estados Unidos, pero es hijo de padres argentinos-, Nicolás Stefanelli, Franco Negri, Facundo Farías y Tata Martino como director técnico. En Orlando City también hay jugadores argentinos como Rodrigo Schlegel, Gastón González, Martín Ojeda y Ramiro Enrique, hijo de Héctor, el campeón del mundo con Argentina en 1986.

Y el espectáculo secundario de las hinchadas no será menor. La del Inter Miami recuerda en sus cánticos a su rival de estado con una letra adaptada de la versión “Muchachos” en la que cantan “Juega el Inter y lo vinimos a ver / pongan huevos jugadores / hoy no podemos perder / Orlando te esperamos en Fort Lauderdale / pero no traigas el auto / porque acá vas a correr”.

Otro episodio que calienta la previa del ‘Clásico del Sol’ es que los hinchas de Orlando City vandalizaron un mural de Vice City -una de las hinchadas del Inter Miami- en Wynwood con la cara del Lionel Messi, tras arrojarle pintura violeta -por los colores del equipo de Orlando-. A los pocos días, los hinchas del Inter se juntaron y restauraron el mural, pero quedó un clima denso por este motivo.

La cantidad de aficionados que suelen llevar ambos equipos.

Previo a la llegada de Messi, el Inter Miami no solía llenar el DRV PNK Stadium a pesar del costo accesible de sus entradas (desde 10 dólares), pero todo cambió con la llegada del astro argentino, los tickets ahora se agotan de manera rápida y superan los 100 dólares el más económico.

Por su parte los seguidores del Orlando City suelen colmar casi la totalidad del Explora Stadium, que cuenta con una capacidad de 24 mil personas y el promedio de asistentes es de una cifra cercana a los 20 mil.

El historial del ‘Clásico del Sol’

Con apenas 11 encuentros disputados entre sí -contabilizando MLS y US Open Cup-, Orlando City lidera el cara a cara ante Inter Miami con cinco triunfos, en tanto que los de Fort Lauderdale obtuvieron tres victorias. Además, hasta el momento, hubo tres empates.

Un 8 de julio de 2020 se registró el primer duelo entre Orlando City e Inter Miami. Fue en el marco del MLS is Back Tournament, el certamen que sirvió como puntapié inicial para el fútbol estadounidense tras el parate por la pandemia del COVID-19, con triunfo por 2-1 para los de camiseta violeta. La última edición de este clásico también terminó con victoria para Orlando City por 3-1 en el DRV PNK Stadium.

Con los números sobre la mesa, el equipo de Miami liderado ahora por Messi tendrá la difícil tarea de torcer la balanza del ‘Clásico del Sol’ para el Inter.

