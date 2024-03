El posteo de Mati Borgogno tras la derrota ante Godoy Cruz: "La suerte eligió caer del otro lado"

Sobre el encuentro, el portero se refirió a la derrota en el clásico: "Post partido escribo esto para terminar de cerrar esta herida, estuvimos tan cerca pero la suerte eligió caer del otro lado. Estoy muy orgulloso de mis compañeros por el partido que hicimos, por como defendimos y representamos los colores verdinegros".

Embed - Mati Borgogno on Instagram: "quiero compartir con ustedes lo que fue una nueva experiencia para mi vida y mi carrera, sin dudas uno de los partidos mas importantes que me toco jugar. post partido escribo esto para terminar de cerrar esta herida, estuvimos tan cerca pero la suerte eligio caer del otro lado. estoy muy orgulloso de mis compañeros por el partido que hicimos, por como defendimos y representamos los colores verdinegros. agradecerle a la gente por estar ahi, por el esfuerzo de viajar, por plantarse y por alentar como lo hacen, lamentablemente no pudimos darle la alegria que se merecian pero como dije antes me quedo con la sensacion de que se hayan sentido representados, si asi no fue seguiremos trabajando para poder contagiar eso, ahora toca pasar pagina y enfocarnos en el campeonato."