Cordobés, "neuerista" y con hambre de revancha: Borgogno, el nuevo custodio del arco verdinegro

Con Vélez, Borgogno tuvo dos apariciones en Primera División bajo la conducción técnica de Mauricio Pellegrini. Después, por Copa Sudamericana, fue titular contra Deportivo Cali, cuyo partido terminó 5-1 a favor del Fortín.

-Te fuiste a Vélez el año pasado y este año regresaste a San Martín, por pedido del DT...

-Rescindí con Vélez y volví. Ya había hablado con Pancho (DT), con Raúl Antuña, y había quedado que si Mariano Monllor no seguía en San Martín, este año tenía la posibilidad de apuntar a jugar. Además, estando en un lugar como San Martín, decidí volver teniendo otras ofertas.

-¿Por qué rechazaste las demás ofertas?

-Por cómo la pasé el año pasado; la verdad es que la pasé muy bien. La calidad de gente y el día a día en el club fue algo que disfruté mucho. Además, San Martín me parece un club muy ordenado para una categoría como la Primera Nacional, por eso merece un poco más. También volví para tener revancha y dejar una buena imagen en el club. Ahora compartimos porcentaje y me gustaría el día de mañana poder ayudar. El objetivo es sumar la mayor cantidad de partidos para poder pelear lo más arriba posible, enfocado en un objetivo individual y grupal.

-Te adaptaste muy bien a San Juan, ¿eso también jugó a la hora de tomar una decisión respecto a tu futuro?

-Soy de una ciudad chica (San Francisco) y por más que estuve 10 años en Buenos Aires, las raíces no se olvidan. Acá la gente es muy amable, el lugar es tranquilo y todos tratan de ayudarte para que estés cómodo, fuera y dentro del club; el año pasado la pasé muy bien. En el club tampoco te falta nada. Si bien hay cosas que tenemos que mejorar, tenemos todas las comodidades y en los hoteles a los que vamos estamos muy bien.

WhatsApp Image 2024-01-30 at 13.07.00.jpeg

-¿Cómo fue la pretemporada sabiendo de las altas chances de quedarte con la titularidad?

-Estuve conociendo al cuerpo técnico y al plantel, que se renovó salvando algunos nombres que se quedaron. El año pasado tuve una buena competencia con Mariano más allá de que no jugué o lo hice en un sólo partido. Ahora busco estar bien en el día a día, formando un buen grupo para apuntar a un claro objetivo. Estoy contento con la vuelta, tranquilo. Yo estoy agradecido por eso y por la posibilidad de que me vuelvan a tener en cuenta, de que vuelvan a confiar en mí. Eso significa que el año pasado uno hizo bien las cosas y me da tranquilidad.

-Y qué te genera la titularidad, de cara al debut...

-Lo tomo con mucho compromiso, con la personalidad que requiere un desafío así en este club. Estoy orgulloso de que la gente del club vuelva a confiar en mí y me haya dado la posibilidad. Creo que estoy haciendo bien las cosas, como el año pasado, para tener un buen torneo.

-¿Cuánto suma arrancar en condición de local, con los hinchas bancando desde la tribuna?

-Siempre suma arrancar de local, el año pasado se notó muchísimo con los banderazos. Además, después de las vacaciones, el fútbol se espera con mucha ansiedad. La gente estuvo mucho tiempo sin fútbol y estamos en un momento del país en el que se necesitan alegrías. Ojalá el domingo podamos contribuir con eso, para que estén contentos y tengan un gran inicio de semana. Ojalá podamos arrancar con el pie derecho, sería el primer pasito para después ir creciendo.

-¿Cuál es tu mensaje para el hincha?

-Le digo que nos acompañe, que esté con nosotros, que estamos haciendo todo para cumplir un objetivo grupal muy importante. En la pretemporada se dieron cosas muy interesantes y tenemos que seguir puliéndolas. Va a ser el primer partido de 90 minutos y estamos convencidos de lo que dice el DT y lo que estamos haciendo; se vio reflejado en la pretemporada.

WhatsApp Image 2024-01-30 at 13.07.11 (1).jpeg

Borgogno y sus referentes en el arco

Sus primeros pasos como arquero los dio en Sportivo Belgrano de San Francisco, admirando la figura de Roberto "Pato" Abbondanzieri. Si bien en su casa eran todos hinchas de River, el arquero verdinegro señala que su afición por el portero xenieze tenía que ver con su presencia en la Selección Argentina.

Hoy, en un fútbol mucho más moderno, confiesa que el arquero alemán del Bayern, Manuel Neuer, es su gran inspiración. También lo pone en el podio de porteros favoritos a Emiliano "Dibu" Martínez. "Uno trata de copiar cositas. Salvando las diferencias, uno trata de llegar a ese nivel. Me gusta mucho mirar fútbol con mis amigos, somos de analizar bastante. En San Martín el profe de arqueros graba todos los entrenamientos para después hacer correcciones", apunta "Borgo".

Fotos: Mariano Martín