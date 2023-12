El piloto sanjuanino Fabrizio Benedetti y un emotivo "reencuentro" por el que esperó 24 años

Su presencia se debió a que, hasta entonces, Benedetti es el único comprovinciano que pudo consagrare campeón nacional en el TC Pista, segunda categoría en la escalera de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera), la divisional telonera del TC.

El logro data de la temporada 1999 y lo curioso es que Benedetti nunca tuvo consigo el trofeo de la categoría que lo acreditara como campeón. A lo largo de su carrera deportiva, Fabrizio ha corrido en auto de carrera en varias competencias y en su historial hay otros títulos y copas. No obstante, por un infortunio, siempre le faltó un trofeo.

La espera de Fabrizio y su familia, que estuvo presente en la sala acompañándolo, se terminó este viernes 1 de diciembre. Porque la ceremonia comenzó con Benedetti como protagonista.

Por iniciativa de su amigo Facundo Della Motta, y con la colaboración del Gobierno de San Juan y ACTC, Hugo Mazzacane -presidente de esta entidad- le entregó a Benedetti un trofeo, que luce una chapa indicativa con su nombre y el título que logró, para subsanar lo acontecido en aquél año.

Entre lágrimas y muy emocionado, Fabrizio lo recibió y agradeció a todos los presentes por el gesto que tuvieron con él. Al término de la conferencia, dialogamos con el protagonista de este momento especial y manifestó:

- Fabrizio, ¿en qué estás pensando, te lo esperabas?

- “Estoy muy emocionado. No me esperaba este reconocimiento de parte de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera). Este trofeo que nunca lo tuve en mi vitrina y que muchos años después lo puedo tener. Durará poco porque este se irá con mi hija, será un regalo que le haré. Nunca le regalé un trofeo y creo que ella se lo merece.

- Contanos cómo fue que nunca tuviste tu trofeo…

- En el año 2000, en el Museo de Balcarce (Buenos Aires), se entregaron los premios del campeonato ’99 y yo no pude ir. No había ningún sanjuanino y, por cercanía, se lo dieron a un periodista mendocino. Él lo recibió y se lo robaron del auto. Esa es la historia, no sé si es verdad. Nunca lo tuve, no se hizo nada y pasaron los años. Nunca lo pedí, nunca lo hice, no lo sé, tal vez fue porque me incomodaba hacerlo. Facu Della Motta siempre me cargaba diciéndome ‘acá no hay ningún trofeo que diga que fuiste campeón’. De él fue la idea, le estoy muy agradecido, porque es una gran persona. Creo en que las cosas pasan por algo y que hayan sucedido en este contexto me pone feliz.

- ¿Qué significó para San Juan en ese entonces el título que conseguiste?

- Ese año cuando pude campeonar tenía 27 años. Y para San Juan significó mucho en ese entonces. Habíamos tenido campeón a Henry Martin en el TC 2000. Y en el ’99 logramos este campeonato muy peleado, donde corrían 60 autos por lo menos. Fue peleadísimo. Llegué con 2,5 puntos de ventaja al segundo (Omar La Cortiglia). Y en la última fecha yo largué cuarto y él quinto. Había que darlo todo. Si yo abandonaba y él salía 30° por decirte, sumaba cinco puntos y me ganaba el campeonato. Yo tenía todas las cuentas hechas de cuántos puntos necesitaba sacar. Lo anecdótico de esa tarde es que yo salgo campeón en carrera porque mi rival abandona en la tercera vuelta. No tenía radio y nadie me avisó. Mi equipo se puso a festejar y cuando terminó la carrera, ellos ya se habían cansado de festejar el campeonato y nadie me había avisado a mí (risas). Es una alegría grande que guardaré por siempre. Ahora hoy Tobi (Martínez) está cerca de ganar en el TC Pista también. Y ojalá, por qué no, algún día tengamos un campeón sanjuanino en el TC como fue Eduardo Copello en su momento. Estamos en el buen camino, lo podemos lograr.

- Por último, estamos a horas de una nueva fecha de TC en San Juan. ¿Qué opinión te amerita?

- Estoy contento de haber formado parte de esta Revolución Deportiva, de haber visto chicos que con poca edad empezaron esta Revolución con 11 años y lo tenemos aquí con nosotros. Está Tobías habiendo ganado dos campeonatos (TC Pista Mouras y Fórmula Plus), ahora con el TC Pista, Facu (Della Motta) en el TC, en fin, todos los pilotos de San Juan que han sido apoyados han logrado triunfos. Creo que es histórico. Siempre hay que ir hacia arriba, desde acá en adelante. Espero que podamos mejorar todo esto. Conmigo cuenten siempre para ser parte. Es el único deporte que quiero y lo que medianamente sé hacer. En fin, estoy muy contento por haber estado aquí, sentado junto a todos estos monstruos del automovilismo y por haber recibido este reconocimiento. Es uno de los días más felices de mi vida.