El picante mensaje del Papu Gómez que apunta a sus excompañeros de la Selección Argentina

“El que hace las cosas de corazón, hasta perdiendo gana” , fue la frase elegida por el volante ex Atalanta en sus historias de Instagram reviviendo una vez más los debates acerca del problema personal con sus compañeros que lo alejó de la Selección.

Fueron varias las teorías sobre los motivos por los que el plantel comandado por Lionel Scaloni se había enojado con Gómez. Una de ellas hablaba de una filtración a la prensa sobre la lesión de Rodrigo de Paul antes del partido con Países Bajos mientras que otra, un poco más complicada, hablaba de que El Papu le hizo magia negra a Giovanni Lo Celso para sacarle su lugar en el equipo durante Qatar 2022.

Las anécdotas inéditas del Papu Gómez en el mundial

“Era nuestro partido contra Holanda y se jugaba el Brasil-Croacia. Íbamos en autobús al estadio, gol de Brasil. OK, Brasil gana fácil; ahora tenemos que ganar nosotros. Sabíamos que contra Brasil era el único partido que podíamos perder, que era el partido. Con los demás teníamos confianza para ganar; pero Brasil, obviamente, es Brasil”, comenzó su relato el ex Sevilla de España y Atalanta de Italia. Y luego, añadió: “Llegamos al estadio, gol de Croacia. Festejamos. Ya estábamos todos cambiados para el calentamiento, y los penales. Celebramos la tanda de penales que ganó Croacia como si fuera un partido que ganamos nosotros”.

Este accionar no fue bien visto por el estratega nacional, quien optó por insultar a sus dirigidos para bajarlos de ese estado de celebración y que se concentren en el enfrentamiento que estaban por disputar: “Scaloni vino y nos insultó. Dijo ‘¿Qué m… están haciendo? Vamos concentrados p…, tenemos que ir a jugar’. Y estábamos todos abrazados, porque teníamos tanta confianza porque sabíamos que contra Holanda era imposible perder”. “Sabíamos que fuera de Brasil íbamos más o menos camino a la final”, remató.

Otro punto en el que se hizo foco durante la nota fue la importante intervención de Emiliano Martínez ante un mano a mano de Randal Kolo Muani. “¿La atajada del Dibu? Fue una completa locura. Cuando vi la pelota pasar por delante de Otamendi pensé: ‘Se acabó’. El banco de Francia también estaba dispuesto a celebrar. Pero después hizo esa atajada... Sensacional”.

Vale destacar que el ex Arsenal de Sarandí y San Lorenzo en Argentina contó cuál era la cábala que reinaba dentro del banco de suplentes ante cada definición por penales. “Les gritábamos a todos ‘Kiricocho’, porque es el grito con el que intentamos traer mala suerte al rival”. La Albiceleste, que se adueñó del primer puesto del Grupo C (compartió zona con Polonia, México y Arabia Saudita), superó dos tandas de penales durante la competencia: a Países Bajos en los cuartos de final y ante Francia en la definición del torneo.

“Después de la final del Mundial de Qatar, fue pura locura. Todos estábamos llorando. Hay una anécdota que me hizo reír mucho: estábamos en el campo y allí estaba Salt Bae, el chef que es famoso por cómo echa la sal. Estaba en el terreno de juego y se había llevado la copa. Y nosotros con nuestra familia estábamos esperando para tomar fotos. ¿Pero qué estaba haciendo allí? Todavía no lo sé”, soltó entre risas el mediocampista de 35 años. “Después nos subimos al avión: 25 horas de viaje. Llegamos a Buenos Aires y nos esperaban 50 mil personas. Al día siguiente, sin embargo, eran 5 millones. Al final de la fiesta, tomé un taxi a casa con mi familia. Después de tanto tiempo en el vagón abierto, estaba completamente quemado, no podía ni sentarme”, remató.