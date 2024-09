El pibe de Las Chacritas debutó en San Martín: la historia de Maxi Galván, el jugador que atiende un kiosco y sueña con el ascenso a Primera

Un jugador más de la cantera de San Martín que llega. No fue fácil, valió cada esfuerzo y a eso lo sabe muy bien el "Negro" Galván, que cuando no tuvo para la Sube, se las ingenió para cumplir con los horarios de entrenamientos. Hoy lo disfruta, lo vive tranquilo desde el sillón de casa y con la primer camiseta que le pudo regalar a su mamá Claudia, su acompañante y su fan número uno. Llegó el día tan esperado. El kiosquero que se vestía de jugador pisó "Primera" y de a poco va tejiendo su camino como profesional. Es chico. Pero confesó que después del debut, 'recargó baterías para comerse al mundo'. Debutó en San Martín el pibe de Las Chacritas: la historia de Maxi Galván, el jugador que trabaja de kiosquero y sueña con el ascenso a Primera.

Maximiliano tiene 23 años. Perfil bajo, humildón y una mochila que le costó levantar cada día para convertirse en lo que es hoy. Este pasado fin de semana -y después de tanta espera-, le tocó ser llamado por Raúl Antuña para entrar oficialmente con la camiseta de San Martín. La perseverancia valió la pena y el "Negro" tuvo su merecido debut. Los kilómetros en colectivo, las mañanas que madrugó para no llegar tarde y cada vez que tuvo que andar con una viandita en la mochila para poder rendir. Ya no hay más reloj de arena.

"Es a un momento que todo pibe de San Juan quiere llegar y me tocó a mi. Fui muy feliz. En ese momento que me tocó entrar se me vino a la cabeza mi mamá (Claudia Arce), porque ella siempre estaba para mí, siempre que me llevaban y no me tocaba entrar, siempre me escribía en un mensaje 'bueno hijo, ya se le va a dar, esté tranquilo' y lo primero que hice ese día cuando llegué a casa fue abrazarla", le contó a Tiempo de San Juan.

image.png

El "Negro" es oriundo de Las Chacritas y cuando no está entrenando, está atendiendo su negocio, el mismo que se puso en su casa. "Mi mamá me cubre en las mañanas que entreno y cuando estoy en las tardes, me encargo yo, y así hasta la noche, todos los días", aseguró el menor de cuatro hermanos: Federico, Kevin, Gunther y Ary.

Soy un tipo humilde y muy perfil bajo. De calle, de barrio, se lo que es pasar hambre y tener necesidades. No me las doy porque se lo que es estar abajo Soy un tipo humilde y muy perfil bajo. De calle, de barrio, se lo que es pasar hambre y tener necesidades. No me las doy porque se lo que es estar abajo

"Con esto del debut estoy con muchas más ganas de todo. Es como si me hubiesen recargado las baterías. Todos los chicos del Nacional me felicitaron y recibí muchos mensajes de mis compañeros de la Local".

El futbolista oriundo de Las Chacritas dijo que gracias a su madre, nunca dejó de soñar por el fútbol, ya que él quería abandonar para ayudarlos en colaborar con la casa: "Con una sola persona que banque la casa no alcanza, yo quería seguir ayudando a mi mamá, a mi familia, las cosas son muy difíciles. Yo trabajé en la uva, en la cosecha de aceitunas, y cuando entré a San Martín mi mamá me dijo que le siguiera metiendo a mi sueño, yo seguí adelante por ella".

image.png Maxi junto a un compañero cuando trabajaba en la cosecha de aceitunas.

EL POSTEO QUE HIZO EN LAS REDES SOCIALES:

El que me conoce sabe cuanto tiempo espere este momento, este momento que cualquier pibe que sale de abajo quiere que llegue, gracias a Dios hoy me tocó a mí. Gracias a todos por las buenas vibras. Claudia Arce vos te mereces lo mejor del mundo mamá, gracias por estar siempre. Feliz por mi debut en primera, vamos por más.

image.png