El "Ogro" Fabbiani deja Riestra para desembarcar en un gigante del fútbol argentino

La caída en el clásico fue la gota que rebalsó el vaso en la crisis futbolística que atraviesa el equipo rosarino. De hecho, las primeras charlas con Fabbiani ya se había dado el jueves y ambas partes quedaron en aguardar el resultado del trascendental encuentro para saber los pasos a seguir.

Si bien Soso aseguró en la conferencia de prensa que tenía fuerza para seguir, las autoridades de la Lepra ya tenían definido que su etapa estaba terminada y, debido a que no están en condiciones económicas y financieras de echarlo, esperaban un gesto del técnico. Finalmente, por la noche del lunes confirmó la noticia.

Fabbiani ya tenía el visto bueno de Deportivo Riestra, que perdió frente a Sarmiento de Junín. Es más, la institución realizó un posteo en sus redes sociales dando a entender que el de hoy era su último partido cuando Newell's todavía no había anunciado lo de Soso.

El Ogro, luego del encuentro, no quiso hablar con los periodistas sobre la posibilidad de ir a Newell's: "No sé lo que va a pasar. Si me toca irme, me parece una falta de respeto decirlo ahora en la conferencia, porque no tengo tiempo para pensar ahora. Sí, cuando vuelva a Buenos Aires”.

En las próximas horas, de no mediar ningún inconveniente, Fabbiani y Newell's sellaron la vuelta del Ogro al club que lo supo tener como jugador y, curiosamente, estuvo presente la última vez que la Lepra logró ganarle de local a Rosario Central, ya hace 17 años.

