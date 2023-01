El ofensivo grito a un sanjuanino campeón del mundo: "Asesino, mataste a tu mujer"

"Tal vez muchos no saben mi historia, llegue en el 2014 a Benfica con mi hijo de 3 años con su madre recién fallecida, tuve la suerte de encontrar una gran familia Benfiquista que me acompaño siempre… pero hace 9 años que cada vez que fui al Dragão Caixa la gente atrás del banco de suplente me gritan ASESINO, mataste a tu mujer y muchas cosas que hasta me dan vergüenza decirlas", comenzó relatando Nicolía, totalmente angustiado y enojado con la situación.