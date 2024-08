El momento en el que un piloto de TC maneja con su auto en llamas y se salva de milagro

Gastón corrió su coche levemente a la derecha y los otros competidores levantaron el pie del acelerador y aminoraron su velocidad. Esto le permitió a Mazzacane escaparse del auto y en instantes llegó el equipo de rescate. Los bomberos apagaron el fuego y la carrera fue neutralizada para retirar el flamante Camaro estrenado en esta fecha por el ex piloto de Minardi y Prost. En la Máxima corrió 21 Grandes Premios entre 2000 y 2001.

“Entrando a Salotto se me prende y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes. Pero entrando y durante Salotto se empieza a prender fuego todo”, contó Mazzacane en la transmisión por la TV Pública.

“Empiezo a sentir una temperatura impresionante y después no veo nada y por eso no puedo salir de la pista porque tengo todo lleno de humo el habitáculo y no tengo a dónde ir. Sabía que había autos atrás, pero ellos lo estaban viendo”, agregó.

“Después logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro”, subrayó. “Muy bien porque lo vienen viendo. Hubo tiempo para prever. Fue un rescate rápido”, aclaró. “Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto”, concluyó.

La carrera fue ganada por Juan Martín Trucco, quien logró su primera victoria tras 206 finales en la categoría. Además, el de Tres Algarrobos le dio el debut triunfal al Dodge Challenger, uno de los nuevos modelos que se estrenaron en esta temporada.

