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Un histórico

El micrófono y la pelota de luto: falleció Marcelo Araujo

A los 78 años, falleció el periodista que formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez en Fútbol de Primera y Fútbol Para Todos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol Para Todos, que formó una inolvidable dupla con el comentarista Enrique Macaya Márquez y se convirtió en un ícono de la tevisión argentina. Tenía 78 años.

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Lázaro Jaime Zilberman, quien popularmente era conocido como Marcelo Araujo, su nombre artístico, estaba internado en una clínica de Vicente López desde hace unos días y, según informó Clarín, no habrá velatorio.

A lo largo de su carrera como relator, que comenzó en 1973, Araujo marcó una era tanto en la pantalla de Fútbol de Primera, como también en la televisión abierta, ya que fue una de las caras más importantes del ciclo Fútbol Para Todos.

FUENTE: TyC Sports

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