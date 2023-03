El mensaje de la mamá de Lionel Messi, tras el ataque mafioso: "Estamos..."

Este jueves, a las 3:20 horas de la madrugada, un supermercado de la línea Único , propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo , esposa de Lionel Messi, fue atacado a balazos en la ciudad de Rosario. Los delincuentes dejaron una nota con una fuerte amenaza: “Messi, te estamos esperando. (Pablo) Javkin es narco, no te va a cuidar”.

Hasta ahora, ni Lionel Messi ni su esposa Antonela Roccuzzo hicieron mención a lo que pasó en el local situado en Lavalle 2546.

El intendente de Rosario, que fue acusado de colaborar con el narcotráfico en la nota que dejaron los delincuentes, habló del hecho con Radio Mitre.

“Es muy grave lo que ocurrió, hemos hablado varias veces en dos años por hechos de esta manera: balaceras de gente caminando, ataques a la Justicia Federal, a la agencia de Investigación Criminal”, contó el funcionario, sin ocultar su enojo e indignación. “Es muy grave lo que ocurrió, hemos hablado varias veces en dos años por hechos de esta manera: balaceras de gente caminando, ataques a la Justicia Federal, a la agencia de Investigación Criminal”, contó el funcionario, sin ocultar su enojo e indignación.

Javkin aseguró: “A mí no me van a correr, está claro como actúan. ¡Se terminó, esto tiene que ser un punto de inflexión, no puede suceder más! ¡Estoy harto! ¡Esta es una ciudad de laburo de gente buena que está amenazada por gente que ordena cosas desde las cárceles!”.

Por su parte, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, también se refirió a lo ocurrido, pero su postura sorprendió a todos porque pareció completamente resignado ante los hechos de violencia que ocurren en Rosario. El funcionario lanzó una frase muy polémica sobre la situación que rápidamente se viralizó en las redes sociales: “Los narcos han ganado”.