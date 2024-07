El lookazo que pegó el sanjuanino "Chiqui" Tapia y su infaltable (y terrorífica) cábala

¡Gracias por tanto! Una despedida con gloria para Di María: "Estaba escrito, me tenía que despedir así"

En el estreno del canal de Twitch de la Asociación del Fútbol Argentino - AFA Estudio -, Chiqui Tapia reveló la historia detrás del particular tatuaje. " Fue algo de parte del staff. Un día entré a la utilería, vi el muñequito de Chucky, le faltaba un brazo y una pierna ", comenzó a relatar.

Y continuó: "Nadie sabía cómo estaba ahí, entre medio de todos los santitos y vírgenes. Dije: '¿Quién trajo a ese muñeco acá? Tiene mala suerte'. Nadie contestaba. Me dice Juan Cruz, el utilero: 'Jefe, ese muñeco trae suerte, a mi hijo le dicen Chucky'. Como entramos a la burbuja, me lo dio para que me acuerde de él y lo tenga siempre en todos lados".

"Les dije a los siete... Si salimos campeones (de la Copa América 2021), nos vamos a tatuar a Chucky. Los siete nos hicimos a Chucky", contó el presidente de la AFA. Además, explicó que el muñeco se convirtió en una cábala dentro de la Selección: " Viaja con nosotros, está en todos lados. Yo tengo uno en mi casa. Después de esto, me compré un Chucky, duerme conmigo".