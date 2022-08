El hincha puyutano que pateó el tablero y junta firmas para que llamen a elecciones

En descenso directo y sin cancha. No hay dudas que el presente de Sportivo Desamparados no es el mejor. El club del Barrio Patricias Sanjuaninas atraviesa una profunda crisis deportiva, que se suma a la incertidumbre que hay en torno a la renovación -o no- de autoridades, que por ahora se hace esperar. En este contexto, un socio de la institución puyutana pateó el tablero y junta firmas para que llamen a elecciones.

Pero los ánimos en Puyuta están que arden. Para los hinchas el tiempo ya se agotó y piden que se resuelvan las elecciones lo más pronto posible. Eso es lo que plantea justamente Gustavo Ovando, el socio N°4008, quien junta firmas para presentar una nota ante la Comisión Directiva pidiendo el inmediato llamado a Asamblea. La nota, para que sea amparada por el Estatuto Social del club, debe ser avalada por un número no menor al 20% de los socios activos: hoy en Desamparados son cerca de 300.

"Además de los socios activos, buscamos que la nota tenga la firma de los que no están al día, de los simpatizantes y jugadores históricos. No estamos pidiendo nada raro o fuera de lugar, el Estatuto nos respalda. Hay que llamar a elecciones una vez que el mandato está cumplido, más allá de que se presente o no Juan Valiente. Queremos que la institución se normalice", expresó Ovando a Tiempo de San Juan.

Ovando, quien reconoce ser hincha de Desamparados "desde la cuna", expresó que hay preocupación entre los simpatizantes por la realidad que atraviesa el club de sus amores: "Está mal en la tabla de posiciones, el equipo no aparece más allá de que ha mejorado un poquito. Nos preocupa también no tener cancha, ni en un futuro inmediato. No se ha avanzado mucho en lo institucional. Y todo va aparejado. Primero hay que solucionar lo institucional para que haya un proyecto deportivo. Queremos que al club se lo tome con seriedad".

Si bien prefirió no explayarse sobre Juan Valiente, Ovando remarcó que "no se puede ser juez y participar de un proceso a la vez", en referencia a la otra función que tiene el dirigente en la Liga Sanjuanina de Fútbol. "No digo que no sea el presidente, pero hay que dedicarle tiempo al club. Por eso pedimos que la institución se normalice o que se nos informe al menos de lo que está pasando. El socio debe estar informado", cerró.