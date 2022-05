El 'Gringo' Contreras fue profeta en su tierra y se quedó con el Panamericano de Ciclismo

615558f0-35e8-4204-ae83-b86371178ebc.jpg

La fuga de 9 hombres que nació a los 20 kilómetros de carrera, se sostuvo hasta el banderazo a cuadros. En ese lote, viajaba José Luis Rodríguez, el trasandino especialista en definiciones, por lo que no había que descartar la propuesta. Atrás, la reacción llegó tarde, porque el tiempo no alcanzó en el esfuerzo por conectar. Emiliano Contreras, recibió la orden de guardarse, colaboró pero no gastó de más, redujo los ataques y definió como los dioses para meterse en la historia grande, coronando una temporada inigualable.