El goleador vuelve para la final: "Vamos a hacer el esfuerzo, ya estoy corriendo normal"

"Llego a la final. Vamos a hacer el esfuerzo, ya estoy corriendo corriendo normal y la idea es meterme el miércoles y jueves con el grupo para para estar", le contó el jugador a Tiempo de San Juan.

Fúnez estuvo el domingo en el Hilario Sánchez y post victoria ante Nueva Chicago, ingresó al campo de juego para saludar y felicitar a sus compañeros: "La ansiedad me come pero bueno, hay que ser consciente que es algo de salud y no hay que boludear con eso. Mientras los tiempos lo digan, en 15 días tendría que estar jugando y van 12. Dentro de tres días puedo estar con el grupo así que vamos a hacer el esfuerzo y vamos a estar".

"Viví el partido con muchos nervios, como un hincha más".