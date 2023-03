El gesto de Marcelo Gallardo sobre su futuro como entrenador

Si bien las cámaras no lograron dar en el blanco el periodista Mariano Closs contó que estaba el “Muñe” en el Etihad Stadium y pudo presenciar una goleada histórica. El equipo de Julián Álvarez apabulló por 7 a 0 a Leipzigen el partido de vuelta de los octavos de final y donde Haaland fue la estrella con cinco goles. El “Araña” ingresó a los 18’ del ST pero no pudo convertir.

Es la incógnita que tienen varios medios de comunicación sobre Gallardo. El dueño de innumerables títulos fue visto hace unos días en un aeropuerto inglés de lo que sería una gira por suelo europeo. Algunos aseguran que es por vacaciones, otros por propuestas de trabajo.

No dirige desde noviembre del año pasado cuando se despidió de River. Hasta el momento está disfrutando de su familia y muchos aseguran que espera una oferta laboral del fútbol europeo.

Lo que se sabe es que estará presenciando partidos de la Premier, Champions y luego viajará a España con el mismo objetivo. Y por qué no reencontrándose con ex jugadores de River que la rompen en el mundo.

Fanáticos se fotografiaron con el “Muñeco” en el Aeropuerto de Heathrow (Londres). Foto: Twitter

Tanto Gallardo como Guardiola se han llenado de elogios entre sí y es mucha la admiración que se tienen. Tal vez el cariño del entrenador español hacia los argentinos venga por el lado de Lionel Messi, pero el “Muñe” en así se ha sabido ganar el respeto de otros colegas. Hasta el “Kun” Agüero expresó que Pep había dicho que el ex DT de River es un fenómeno.

Pep GUARDIOLA: "No me explico que GALLARDO no esté nominado a mejor DT del mundo"