El furor del pádel, el deporte que se puso de pie después de la pandemia

El pádel ya no es más un juego recreativo si no una competencia que reúne a los mejores en campeonatos provinciales, regionales y del país. En San Juan , este deporte con origen mexicano ha ido creciendo a pasos agigantados, y de a poco se instaló en nuestro territorio. Individuales, parejas, pequeños y hasta se toman cursos de técnica para algún día ser rankeados en una general. Hay categorías, es un deporte para elegir y es el furor de los complejos locales. Turnos que a veces se agotan, una indumentaria muy cara, pero una disciplina que se terminó de asentar en una pandemia , donde todo tenía que hacerse por separado. Deporte de solos, y una apuesta al cien por ciento de los que comandan el barco.

Tiempo de San Juan conversó con uno de los pioneros en esta "aventura" que es el pádel. Es como un amor, un flechazo y que con el tiempo fue perdurando y haciéndose fuerte: "Yo toda mi vida hice fútbol y Rugby, pero durante un partido me lesioné muy grave. El pádel me ayudó a salir psicológicamente y me di cuenta que no es solamente pasar la pelota y seguir. Este deporte es parte de mi vida, una satisfacción y algo también motivacional", explicó Mariano Uzair (36 años), dueño de un complejo sanjuanino, organizador de los torneos y que además integra la Comisión directiva de la Asociación Sanjuanina de Pádel.