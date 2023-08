El equipo que se perfila en Boca para enfrentar a Racing

Dos días. Eso es apenas lo que falta para que se ponga en marcha la prometedora serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre los dos argentinos restantes en la máxima competencia del continente, Boca y Racing. Por eso, la preparación no se detiene después de un fin de semana a puro entrenamiento y este lunes se espera que Jorge Almirón empiece a dar indicios del equipo que tiene en mente para el primer cruce en La Bombonera.

A la espera del táctico que diagramará Almirón (sino es hoy, será mañana) para probar la fórmula y los intérpretes que saltarán a la cancha para medirse ante el equipo de Fernando Gago, que no tendrá a Roger Martínez por lesión, lo que no quedan dudas es que se verá un once bastante distinto al que jugó el último viernes en la victoria por 3-1 ante Platense.

En primer medida, es un hecho que Sergio Romero recuperará la titularidad bajo los tres palos en lugar de Javier García, mientras que otros nombres importantes que se perfilan para reaparecer son Luis Advíncula, Frank Fabra, Valentín Barco y Pol Fernández, quienes descansaron en el debut en la Copa Liga Profesional.

En la delantera, Edison Cavani es un fija como centrodelantero y ahora lo que el DT de Boca deberá definir es si apuesta por que su acompañante en el área sea Miguel Merentiel como en la vuelta con el Bolso, es decir, jugar con doble 9, o si opta por dos extremos para que nutran al uruguayo por los costados.

Los tres cambios de Boca en la lista de la Libertadores para jugar con Racing

Así como para los octavos de final Boca tuvo la posibilidad de modificar cinco jugadores (ingresaron Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Jorman Campuzano, Lucas Janson y Edsinson Cavani), ahora la Conmebol otorga la posibilidad de hacer otras tres variantes y el DT tiene decidido aprovecharlas. De hecho, ya definió qué modificaciones hará.

¿Quiénes se metieron en la nómina para enfrentar a Racing? Marcelo Saracchi, Ezequiel Bullaude y Vicente Taborda podrán ser utilizados por Almirón ya que fueron anotados en los lugares que dejaron vacante Agustín Sández, Alan Varela y Gabriel Aranda.