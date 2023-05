El duro posteo del futbolista Miguel Torrén tras el asesinato de su cuarto hermano

Lo realmente extraño es que este es el cuarto hermano de Miguel Torrén que muere en una situación violenta, de acuerdo a una investigación realizada por el fiscal Patricio Saldutti.

El futbolista expresó en sus redes sociales: “Hoy me toca despedir a mi gran hermano. Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él era así. De chico me cuidaba y de grande también. Tenías virtudes y otras no tantas... pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia. El que me decía: 'Yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso'. Descansa en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos”.

Qué dice la policía

Según los reportes oficiales, cuatro sicarios narcos en dos motos comenzaron a llamar a la puerta de la casa de Coki, quien se asomó a responder y fue acribillado a balazos.

Los peritos encargados de la investigación incautaron cinco vainas que estarían vinculadas con un arma calibre 380.

Por lo sucedido, el fiscal ordenó obtener los testimonios de los vecinos y las grabaciones de las cámaras que tiene la cárcel en ese sector de la ciudad de Rosario.

Una historia muy compleja

Miguel Torrén nació en Villa Constitución, Santa Fe y es el menor de seis hermanos. Debutó en Newell's a sus 16 años y desde el 2010 juega en Argentino Juniors.

Más allá de su actividad profesional, el jugador fue noticia por las extrañas muertes de sus hermanos: Walter murió en el 2010 de un balazo; Gabriel falleció en el 2020, como consecuencia de una feroz golpiza; y en el 2021, Luis fue acribillado por dos personas que se movilizaban en una moto.

