El DT de San Martín y la cruda crítica sobre el presente de San Lorenzo: "Me genera amargura y tristeza"

Leandro Romagnoli , actual entrenador de San Martín de San Juan e ídolo histórico de San Lorenzo , expresó su preocupación por la delicada situación económica e institucional que atraviesa el club de Boedo. Hincha confeso del Ciclón y máximo ganador de títulos con esa camiseta -seis en total, incluida la Copa Libertadores 2014-, el Pipi no ocultó su malestar.

“En lo futbolístico lo veo creciendo, pero lo veo mal en lo institucional y económico. Hay que poner a San Lorenzo ahí arriba, donde tiene que estar”, señaló en diálogo con Habrá señales.

Antes de asumir en el conjunto sanjuanino -que lucha por mantenerse en la categoríañ-, Romagnoli ya había pasado por el Ciclón: primero como mánager y más tarde como DT de Primera, entre abril y octubre de 2024.

En medio del regreso de Marcelo Moretti a la presidencia, hecho que provocó múltiples renuncias en la Comisión Directiva, el exvolante deseó: “Ojalá se pueda acomodar económicamente, que para mí es lo principal. Después hay que gestionar bien y darle importancia a los juveniles para empezar a crecer”.

Aun así, Romagnoli destacó la tarea de su colega Damián Ayude, hoy cuarto con 12 puntos en la zona B de la Copa de la Liga: “Está jugando con un plantel de casi todos juveniles, y por eso necesita mejorar las instalaciones. San Lorenzo nunca lo hizo como correspondía, a diferencia de clubes como Vélez o Lanús. Eso es lo que hay que cambiar”.

Finalmente, el DT de 44 años se refirió a la polémica que se generó tras viralizarse un video sobre la alimentación de los juveniles en la pensión azulgrana, donde se cuestionaba la escasa variedad de comidas: “San Lorenzo nunca lo hizo como lo tenía que hacer”, sentenció Romagnoli, quien se formó en las inferiores del club.

