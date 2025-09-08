lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

El DT de San Martín y la cruda crítica sobre el presente de San Lorenzo: "Me genera amargura y tristeza"

Leandro Romagnoli, histórico futbolista del Ciclón, lamentó la crisis económica y dirigencial que atraviesa el club de sus amores. Mirá lo que dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
romagnoli.jpg

Leandro Romagnoli, actual entrenador de San Martín de San Juan e ídolo histórico de San Lorenzo, expresó su preocupación por la delicada situación económica e institucional que atraviesa el club de Boedo. Hincha confeso del Ciclón y máximo ganador de títulos con esa camiseta -seis en total, incluida la Copa Libertadores 2014-, el Pipi no ocultó su malestar.

Lee además
romagnoli, conforme por la entrega del equipo: hicimos un buen partido, merecimos mas
Tiempo en el Monumental

Romagnoli, conforme por la entrega del equipo: "Hicimos un buen partido, merecimos más"
¿Se vienen tres variantes?: el equipo que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador
Selección Argentina

¿Se vienen tres variantes?: el equipo que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador

En lo futbolístico lo veo creciendo, pero lo veo mal en lo institucional y económico. Hay que poner a San Lorenzo ahí arriba, donde tiene que estar”, señaló en diálogo con Habrá señales.

Antes de asumir en el conjunto sanjuanino -que lucha por mantenerse en la categoríañ-, Romagnoli ya había pasado por el Ciclón: primero como mánager y más tarde como DT de Primera, entre abril y octubre de 2024.

En medio del regreso de Marcelo Moretti a la presidencia, hecho que provocó múltiples renuncias en la Comisión Directiva, el exvolante deseó: “Ojalá se pueda acomodar económicamente, que para mí es lo principal. Después hay que gestionar bien y darle importancia a los juveniles para empezar a crecer”.

Aun así, Romagnoli destacó la tarea de su colega Damián Ayude, hoy cuarto con 12 puntos en la zona B de la Copa de la Liga: “Está jugando con un plantel de casi todos juveniles, y por eso necesita mejorar las instalaciones. San Lorenzo nunca lo hizo como correspondía, a diferencia de clubes como Vélez o Lanús. Eso es lo que hay que cambiar”.

Finalmente, el DT de 44 años se refirió a la polémica que se generó tras viralizarse un video sobre la alimentación de los juveniles en la pensión azulgrana, donde se cuestionaba la escasa variedad de comidas: “San Lorenzo nunca lo hizo como lo tenía que hacer”, sentenció Romagnoli, quien se formó en las inferiores del club.

Fuente: TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

Los cambios que hizo Marcelo Gallardo en la lista de River para la Copa Libertadores

Della Motta y Peralta se consagraron campeones en la sexta fecha del Zonal Cuyano en el Villicum

Polémica en el clásico pocitano: una bandera de Atenas generó enojo en la tribuna de Aberastain

El Mirasol, dueño del clásico pocitano

El sanjuanino Nicolás Tivani gritó campeón en Portugal

Mala carrera de Franco Colapinto en el GP de Monza: terminó 17mo

Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

"Esta es la banda de Marquesado": saluden al nuevo clasificado al Regional Amateur

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los cambios que hizo marcelo gallardo en la lista de river para la copa libertadores
Movimientos

Los cambios que hizo Marcelo Gallardo en la lista de River para la Copa Libertadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: No le paguen antes
Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

Te Puede Interesar

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por el efecto elecciones crece la presión sobre el dólar y hay bancos que elevaron sus cotizaciones
Reacciones financieras

Por el "efecto elecciones" crece la presión sobre el dólar y hay bancos que elevaron sus cotizaciones

La escuela donde sucedieron los hechos que generan alarmar entre la comunidad educativa de San Juan.
Caso resonante

Directores de escuelas de San Juan se unieron para pedir a la sociedad "reflexionar", tras el ataque a su colega

El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y caen las acciones argentinas en Wall Street
Derrota de LLA en Bs.As

El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y caen las acciones argentinas en Wall Street

Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Foto, captura.
Este lunes

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones