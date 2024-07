El drama del profe de Árbol Verde: quebrado, sin trabajar y la urgencia de juntar más de $1 millón para operarse

Pasó más de una semana del violento episodio en cancha de Libertad Juvenil. Jugaba el local ante Árbol Verde, cuando el resultado deportivo pasó a segundo plano. Los hinchas agredieron a los jugadores y el que se llevó la peor parte fue Sebastián Galleguillo (37), quien fue atacado por al menos 15 hinchas a la salida de la cancha: "Me pegaron por todos lados. Yo sólo quería llegar a mi casa y rogaba que no me dieran un puntazo", había comentado el PF arbolino. Ya pasaron varios días y aún sigue en cama sin poder moverse. "Yo peso 180 kilos, me hicieron una fractura de tibia a causa de los golpes y no sé cómo voy a hacer para juntar la plata. Estoy peleándola solo, nadie de ellos ni siquiera me dio unas disculpas".