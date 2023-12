El día después del campeón: desayuno familiar, celular explotado y el "click" que lo cambió todo

-Apenas te despertaste, ¿agarraste el celular? ¿cuántos mensajes tenías sin leer?

-Lo agarré un ratito después de despertar. Tenía un par de mensajes. En realidad eran muchos entre Instagram y WhatsApp, bastantes. Intenté responder los de ayer y ponerme al día con las redes. El domingo estuve todo el día en el autódromo y fue complicado estar con el celu, después también en la noche, con los festejos. Fue un poco agotador.

Cómo es el día después del Campeón Tobías Martínez

-¿Te saludaron famosos del automovilismo?

-Me saludó Marcos Di Palma, Guille Ortelli, Cristian Ledesma y Facu Ardusso. Varios pilotos con los que tengo buena relación me escribieron. Ledesma, por ejemplo, ya es un amigo.

-Lo mencionas a Ortelli, quien fue tu ídolo de la infancia...

-Lo veía de chiquito en las carreras, también a Cristian. Es lindo que te salude un referente del Turismo Carretera y de Chevrolet. Son cosas lindas. El año que viene voy a disfrutar de poder compartir pista con grandes pilotos como Ledesma y Werner. Creo que eso es lo lindo de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera), esta posibilidad de compartir momentos con tus ídolos.

-Es imposible no pensar en la próxima temporada, por más que todavía resta definir el equipo con el que vas a hacer tu debut en el TC...

-Intento disfrutar, no pasa todos los días un campeonato. Sí hay que pensar un poco en el año que viene, ver qué posibilidades de equipo tenemos y qué se puede cerrar. Con Las Toscas peleamos tres campeonatos (victoria en Pista Mouras, subcampeonato en Mouras y ahora campeón en TC Pista), ha sido un gran equipo para mí. He pasado mucho tiempo con mi grupo de ingeniería y mecánicos, prácticamente están desde que arranqué en Las Toscas. El lazo que se forjó es muy bueno.

-¿La prioridad la tiene Las Toscas?

-Ellos son la prioridad, primero vamos a hablar con el equipo. Ellos tienen muchos cambios para el año que viene, los ingenieros y los mecánicos se van y prácticamente va a ser otro equipo. Hay que charlar.

WhatsApp Image 2023-12-03 at 13.02.43.jpeg

-Volviendo a lo que fue esta temporada, sobre todo a lo que viviste el último fin de semana en San Juan, ¿con qué momentos de quedás?

-Me quedo con las primeras actividades, cuando entré al autódromo sabiendo que podía tratarse de un finde especial. Después la clasificación fue muy especial, porque ahí pude lograr la pole y quedarme con el campeonato. Y luego cuando me entregaron la copa, cuando terminó la carrera. Aparte fue una carrera distinta, largué quinto e intenté ir para adelante con todas las ganas; mi único objetivo era ganar, no tenía mucho más que perder. Quería ganar frente a toda mi familia y el público sanjuanino.

-¿Pudiste ver por tele la maniobra con Chapur y Scoltore, que lo cambió todo?

-La vi en redes sociales. No pude ver la carrera completa, pero sí la maniobra. Fue al límite para saltar al primer puesto. Facu Chapur, cuando lo miro por el espejo, estaba prácticamente a la par y del otro lado, el otro. Veníamos por la parte sucia, sabía que podía haber un toque, entonces agarré muy fuerte el volante. Fue una maniobra que, si estaba en una carrera normal del año, soltaba y dejaba que pasen ellos. Pero seguí a fondo para intentar ganar la carrera.

-Scoltore dijo que no te pudo aguantar...

-Fue impresionante como se defendió, se notaba su experiencia y años de automovilismo. Intenté pasarlo en las primeras vueltas, pero era complicado, y esperé hasta el final. La verdad es que fue un finde muy lindo, porque fueron siete victorias en el año, lo que demuestra que fue una temporada buena para el equipo y para mí.

-Cuál fue el click entre el año pasado y este, viendo hoy a un Tobías mucho más maduro arriba del auto...

-No sé bien qué pasó, pero el cambio fue impresionante. El año pasado quedé en el puesto 19, no había entrado ni en la copa y terminé siete carreras de 15. Este año conseguí el campeonato, lo que marca un cambio. En lo personal, el equipo me ayudó mucho para captar lo bueno y lo malo del año pasado. Fue un año en el que corrí la final sin presión, con un campeonato prácticamente definido. Creo que es el primer campeonato que se define en una clasificación, lo que demuestra cómo ha ido progresando el equipo. Cristian (Ledesma) también me enseñó mucho a entender lo que pasaba arriba del auto.

-¿Ledesma te va a seguir compartiendo los secretos del Turismo Carretera, ahora que serán rivales?

-Me felicitó cuando fui campeón, pero me dijo que el año que viene me va a cag... a palos (risas). Fue un gran profesor. El año que viene no va a estar en Las Toscas, al igual que mi grupo de ingeniería. Pero vamos a seguir con la misma relación, aunque ya no vamos a compartir equipo.

WhatsApp Image 2023-12-04 at 17.19.22.jpeg

-Para cerrar, una pregunta trillada, ¿qué es el automovilismo para vos?

-Es mucho. Desde los 7 años corro. Ya dejó de ser un hobby, se convirtió en un trabajo. Vas creciendo, va aumentando el nivel de profesionalismo. Uno lo tiene que tomar en serio, es algo importante y hay muchas cosas en juego. He pasado más de la mitad de mi vida con las cuadro ruedas. Cada vez va tomando más influencia en lo que es mi vida y el día a día.

