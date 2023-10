El defensor de Deportivo Maipú se expresó sobre San Martín: "Hay que tener cuidado"

Primera La difícil tarea de un ex técnico de San Martín para evitar el descenso

En la antesala a la primera final para llegar a Primera, Santiago Moyano, defensor de Maipú se expresó sobre San Martín y dijo que "hay que tener cuidado".

“Es un equipo que no tiene mucho que perder, por lo tanto hay que tener cuidado y no nos podemos confiar ni mucho menos conformarnos con la ventaja deportiva. Tenemos que salir a ganar, porque nuestro objetivo sigue siendo el mismo de siempre, llegar a la final”, destacó Moyano a un diario local.

En el arco de enfrente estará Juan Pablo Cozzani (25), un ex San Martín con pasado polémico en Concepción y quién tuvo un fuerte cruce con los hinchas, la gota que rebalsó el vaso y determinó su salida del club.

image.png

El oriundo de Guaymallén, Mendoza, llegó a San Martín en el 2020,en la etapa de Paulo Ferrari/Facundo Villalba. Su presente fue muy flojo y los hinchas le pasaron factura por su rendimiento.

A mitad de campeonato y ya con la relación media tensa, el arquero explotó y le contestó a los hinchas verdinegros que se había expresado a través de las redes sociales.

Después del partido ante Ferro, el arquero mendocino declaró: “Son hinchas, pueden opinar libremente, tienen todo el derecho. Pero me preocuparía si me criticara gente del fútbol. Ahí trataría de ver qué me está pasando”.

Sus dichos no cayeron bien a la CD y a las pocas horas, Juan Pablo Cozzani rescindió su contrato con la institución.