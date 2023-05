El curioso motivo detrás del elegante look de Demichelis para el Superclásico

Sí: Micho apareció en el Monumental con un traje negro con una camisa a tono debajo. ¿Pero, por qué no eligió llevar una blanca y completar la paleta cromática riverplatense? El propio entrenador se encargó de explicarlo después de la victoria ante Boca.

“Nuestros jugadores iban a salir de blanco con franja roja. Y si yo me ponía corbata roja con camisa blanca seguro que me hacían poner una pechera. Por eso vine de negro”, contó Demichelis en diálogo con ESPN. Y aclaró que probablemente no repita atuendo: “Esta la guardamos, es especial”.

Y claro: con esa elección de vestuario Demichelis logró su primera victoria en superclásicos en su estreno como entrenador en esta clase de encuentros. ¿La rescatará del armario para el próximo derbi?

La respuesta de Demichelis a Figal

Demichelis no brindó todo su discurso con ese relax post victoria: el deté de River se puso serio al responderle a Nicolás Figal, quien se había referido como “el gallinero” al Monumental. Una frase que MD analizó como una “falta de respeto”.

"Para muchos seguramente fue una chicana, para mí habló con muchísimo respeto. ¿Sabés por qué? Porque dijo que 'íbamos a ganar en Chile e íbamos a hacer un buen partido en el Gallinero'. Ni siquiera hicieron un buen partido, y después le faltó el respeto a uno de los estadios más maravillosos del mundo", sentenció el entrenador.

Al mismo tiempo, se refirió a las críticas de Sergio Romero a la actitud de Agustín Palavecino, quien le gritó el gol de penal de Borja a los jugadores de Boca.

"A Sergio lo quiero y lo aprecio muchísimo, de hecho antes del partido nos dimos un abrazo de cariño recíproco porque vivimos muchas cosas juntos en la Selección. Le dije que me alegraba mucho verlo acá y ver el nivel que está, partido a partido demuestra su jerarquía”, arrancó.

“Él me conoce mucho como persona, como compañero, mi conducta dentro y fuera del campo. No sé a qué habrá hecho referencia. Lo que te puedo decir es que a veces la pasión supera todo: cómo se dio el resultado supera los límites", agregó.

Demichelis y el planteo de Boca

Martín Demichelis a la vez se refirió a cómo el equipo de Jorge Almirón salió a jugar el partido. "No sé si el planteo de ellos fue austero... Con ese planteo terminaron siendo superiores en Colo Colo, le ganaron bien desde el comienzo a Racing, después controlaron el partido”, arrancó.

“Los llevamos a que parezca eso, austero: fuimos muy dominantes desde la presión y la posesión, no los dejamos hacer esas transiciones que les salen bien porque tienen jugadores muy rápidos. En el fútbol no se habla de merecimientos, pero si tenía que haber algún ganador, ése éramos nosotros", completó.