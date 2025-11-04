El Clausura de la Liga Universitaria Femenina sigue encendido: mirá todos los resultados

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino vivió una intensa fecha del Torneo Clausura , disputada entre el 29 y el 31 de octubre , donde los equipos de la Copa Oro , Zona B y Copa Plata protagonizaron encuentros llenos de goles y emociones.

En la Copa Oro , Bienestar impuso toda su jerarquía y goleó 5-0 a Nottingham , consolidándose como uno de los equipos más firmes del certamen. En el otro cruce, Nova cayó ante Red Bull por 5-3 , en un partido de ida y vuelta.

Por la Zona B, Aston venció 2-0 a Celtic con un juego sólido y efectivo, mientras que Adove y Gin Toxic no lograron sacarse diferencias, igualando 0-0 en un duelo muy disputado.

En la Copa Plata, Deportes fue protagonista de la goleada de la fecha al imponerse 9-0 sobre Picante de Pollo, mostrando una notable superioridad ofensiva. En tanto, Inter superó con autoridad a Adovitas por 5-0, reafirmando su buen momento futbolístico.

Tabla de posiciones:

11

Tabla de goleadoras:

12

Próxima fecha: