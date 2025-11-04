martes 4 de noviembre 2025

Edición 2025

El Clausura de la Liga Universitaria Femenina sigue encendido: mirá todos los resultados

Entre el 29 y el 31 de octubre se disputó una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino. La fecha dejó amplias victorias, empates peleados y un gran nivel de competencia en las distintas copas.

Por Florencia García
WhatsApp Image 2025-11-04 at 11.13.49 AM
11
12
13

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino vivió una intensa fecha del Torneo Clausura, disputada entre el 29 y el 31 de octubre, donde los equipos de la Copa Oro, Zona B y Copa Plata protagonizaron encuentros llenos de goles y emociones.

En la Copa Oro, Bienestar impuso toda su jerarquía y goleó 5-0 a Nottingham, consolidándose como uno de los equipos más firmes del certamen. En el otro cruce, Nova cayó ante Red Bull por 5-3, en un partido de ida y vuelta.

Por la Zona B, Aston venció 2-0 a Celtic con un juego sólido y efectivo, mientras que Adove y Gin Toxic no lograron sacarse diferencias, igualando 0-0 en un duelo muy disputado.

En la Copa Plata, Deportes fue protagonista de la goleada de la fecha al imponerse 9-0 sobre Picante de Pollo, mostrando una notable superioridad ofensiva. En tanto, Inter superó con autoridad a Adovitas por 5-0, reafirmando su buen momento futbolístico.

Tabla de posiciones:

11

Tabla de goleadoras:

12

Próxima fecha:

13

