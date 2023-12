El ciclismo sanjuanino sufre los embates de la economía: falta de apoyo y ¿corre riesgo la temporada?

Desde la institución organizadora explicaron que la Doble Media Agua siempre fue financiada con apoyo de la Secretaría de Deportes, municipios y algunos privados. Sin embargo, con el cambio de gobierno, les fue imposible gestionar los fondos para poder llevarla a cabo. A esto se suma que los pocos privados que aportaban dinero, atraviesan hoy también una situación complicada. "Hoy no nos puede ayudar nadie. La verdad es que nos dolió esta situación, pero es imposible afrontar esos gastos. Entre los clubes a veces nos ayudamos, nos vamos prestando plata, pero es un presupuesto... Hay que pagar premios, costear las motos, parlante, adicionales y darle un porcentaje a la Federación. No sabemos si nos prestan ahora el vallado o hay que alquilarlo", añadió Balmaceda.

Una carrera de una etapa cuesta entre 700 mil y 900 mil pesos. En ello está incluido los gastos de premios, adicionales de la Policía de San Juan, combustibles, pagos a los comisarios y ambulancia.

Desde la Federación Ciclista Sanjuanina explicaron a este medio que en la noche del miércoles habrá una reunión para intentar salvar la fecha, aunque admitieron que de ahora en más la realización de algunas competencias pueden verse afectada por la falta de apoyo, sobre todo de los municipios y de privados. Pero aseguraron que, por ahora, la temporada no corre riesgo alguno. "El privado toda la vida colaboró y ahora, por esta situación económica, las empresas deben afrontar sus cosas particulares y no aportan mucho al deporte. Vamos a intentar sacar las carreras a flote. La Clásica Difunta Correa se va a hacer, al igual que las otras carreras fuertes que se vienen en enero. El calendario no corre riesgo", aseguraron desde el ente que regular el ciclismo local.

Los que también están contra las cuerdas son los equipos, quienes hacen el gasto mayor domingo a domingo. En Gremios por el Deporte, equipo formado en 2021 cinco sindicatos sanjuaninos, el panorama es poco desalentador. Rolando Manzanelli, mánager de la escuadra, señaló a Tiempo de San Juan que si bien tienen asegurado los sueldos de los pedaleros para lo que resta de la temporada, para ellos hoy es "difícil afrontar los costos que exige la competencia". Ante esta situación buscarán fusionarse con otro equipo.

"La venimos llevando, es complicado. Los tres gremios que hemos quedado estamos bancando el sueldo de los ciclistas, pero se encarece todo el tema de traslado, abastecimiento, agua. Todo esto no tiene límites de control, no se puede establecer un parámetro de los costos mensuales. Todos los meses está incrementando todo. Ahora estamos tirando líneas para ver si nos podemos fusionar con otro equipo, con Rawson, Caucete o Ullum, ver si les interesa aportar. Nosotros tenemos la estructura, pero no la propaganda. Todavía no hay respuestas positivas, veremos qué hacemos", apuntó Manzanelli.

El calendario

El mes con mayor actividad será enero. El mismo arranca el domingo 7 con la Clásica Doble Difunta Correa y continúa el fin de semana siguiente con el Giro del Sol, que tendrá tres etapas. En el medio se disputará el Homenaje al Ciclista y del 23 al 28, un Gran Prix de seis etapas. Este último evento ocupará la semana en la que se iba a desarrollar al Vuelta a San Juan 2024.

Cabe destacar que el próximo año no habrá Vuelta, ni local ni internacional. La razón de esta drástica medida tiene que ver con la posibilidad de conservar el rango internacional. Es que si el Pedal Club Olimpia, organizador nato de la competencia, realiza la carrera bajo el nombre "Vuelta a San Juan", perderá automáticamente la categoría, que en la última edición fue UCI Pro Series. Justamente el quedar fuera de la órbita de la UCI es lo que no quieren los dirigentes sanjuaninos, quienes prefieren bajar la carrera y esperar un año más para poder concretarla.