El caso Dani Alves: los indicios, un supuesta contradicción y un especial pedido

El ex jugador de Pumas de México, equipo que decidió rescindirle el contrato tras conocerse la noticia, fue enviado a la prisión de Brians 1, que se encuentra a unos 30 kilómetros de Barcelona (es una unidad de presos preventivos). El delito de agresión sexual, tras la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí”, tiene una pena de entre 1 y 12 años de prisión en España.

La jueza de instrucción número 15 aceptó las solicitudes de prisión cautelar que presentaron tanto la fiscalía como la acusación particular debido a que considera que puede existir riesgo de fuga ya que el ex Barcelona, Sevilla, Juventus y Paris Saint Germain no tiene residencia en el país y tiene nacionalidad brasileña (no hay convenio de extradición).

Según informó El Periódico, uno de los indicios que llevaron a Dani Alves a prisión fue la declaración que realizó la víctima sobre el hecho del 30 de diciembre. La Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS), un grupo de investigadoras de los Mossos d’Esquadra, le otorgó credibilidad al relato de la mujer, que aseguró que fue encerrada en contra de su voluntad en un baño de la zona VIP de la discoteca y después fue abofeteada y violada.

“La víctima ha denunciado que Alves se sentó en el váter, le subió el vestido, le pidió que dijera que era su ‘putita’, la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Después, le dijo que esperara a salir a que lo hiciera él en primer lugar”, sostuvo el portal español.

El informe médico sería otro punto que le jugaría en contra al deportista. La mujer, luego de denunciar la agresión sexual, fue atendida por una ambulancia alertada por la discoteca Sutton y trasladada al Hospital Clínic. El parte sostiene que sufrió lesiones de poca gravedad compatibles con el forcejeo mantenido presuntamente con el futbolista. Además, se recogieron muestras biológicas que deberá comprobarse si pertenecen a Alves.

La denunciante, por su parte, cuando acudió a formalizar la denuncia dos días después, además de relatar lo ocurrido y aportar el informe médico también entregó el vestido que llevaba esa noche en la discoteca, el cual será procesado por los investigadores de la UCAS.

También se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton. Según su relato, la víctima informó que Alves le insistió que la siguiera a través de una puerta que ella afirma desconoce a dónde conducía. Así llegó al baño, donde no hay cámaras. El Periódico sostiene que “las grabaciones no desmienten la versión de ella”.

Otro punto importante dentro de este caso podría ser la supuesta contradicción en la declaración del medallista de oro con la Selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Según diversos medios españoles, Dani Alves negó mantener relaciones sexuales no consentidas con la mujer, un relato que no coincidiría con los indicios que analizaron los Mossos y que no iría con la misma línea de lo que dijo en primera instancia en un video difundido por Antena 3. La declaración de la joven, por el contrario, ha sido coherente y sólida, según fuentes judiciales.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, declaró a principio de mes el deportista en un video que envió al programa Y ahora sonsoles. Los medios españoles marcan que públicamente dijo no conocerla, pero ante la Justicia su relato se habría modificado.

La pareja del futbolista, Joana Sanz, volvió a utilizar sus redes sociales para realizar un desesperado pedido ante este duro momento. “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”, escribió en una historia de Instagram.

Antes de su detención la modelo también subió una imagen con las manos de ambos entrelazadas y la palabra “Together” (juntos, en español). Vale destacar que en los últimos días también sufrió el fallecimiento de su madre.

La historia que subió Joana Sanz para respaldar a su esposo Dani Alves

Anteriormente Sanz le brindó su apoyo al ex San Pablo. En diálogo con el programa catalán Y ahora sonsoles, fue tajante en su discurso: “Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza… Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

