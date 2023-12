El capitán de un importante club inglés sufrió un paro cardíaco en pleno partido

En ese mismo parte médico que difundieron por las redes oficiales de la entidad aclararon: “Tom fue trasladado al hospital, donde podemos asegurar a sus seguidores que está estable y que actualmente se está sometiendo a más pruebas con su familia junto a su cama. Nos gustaría agradecer a todos por su apoyo, preocupación y mensajes cariñosos para Locks”.

El hecho sucedió a los 58 minutos cuando se iniciaba el segundo tiempo del partido que estaba 1-1. El defensor se desplomó en la mitad de la cancha y rápidamente fue asistido por los médicos. Tras ser retirado en camilla, el encuentro de la Premier League se suspendió.

No es un detalle menor que el futbolista que se desempeña en la selección de Gales sufrió un evento similar hace apenas unos meses cuando su equipo disputó la final por el ascenso ante Coventry City, que marcó finalmente el salto a la Premier League del Luton.

“Me han operado para arreglarlo y no debería volver a pasar. En realidad, no hay ninguna razón para decir por qué sucedió eso. Me han dado el visto bueno. Me revisaron todo el corazón y lo revisaron dos veces con todos los escáneres y pruebas que pueden hacerle al corazón, y todas dieron positivo”, declaró tiempo después de ese hecho, según replicó la BBC, que detalló que había sufrido una fibrilación auricular, una afección que describieron como “causante de una frecuencia cardíaca irregular y, a menudo, anormalmente rápida”.

Días atrás, se estrenó un capítulo del podcast The Central Club donde Tom habló sobre lo que había sucedido en ese partido de playoffs para ascender a la Premier: “Recuerdo que hacía mucho calor. Estábamos calentando al sol y recuerdo haber pensado ‘wow’. Recuerdo haber intentado encontrar la sombra y calentarme en la zona de sombra y mirar a Coventry calentándose en la sombra y pensar ‘eso es injusto’”, marcó como el inicio de aquella preocupante jornada.

También repasó el momento exacto en el que colapsó: “Mientras retrocedía mi cabeza se volvió realmente mareada como nunca antes. Es como cuando te levantas muy rápido pero peor y luego mis piernas se pusieron como gelatina casi instantáneamente y recuerdo caer hacia atrás y lo siguiente que supe fue que me desperté y había paramédicos a mi alrededor. Recuerdo haber despertado de un sueño, no sabría decirte de qué se trata, pero recuerdo haber tenido un sueño”.