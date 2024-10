El Beto Naveda, a fondo sobre Boca: Riquelme, el mal momento y el técnico deseado

"Estamos complicados. Boca necesita de resultados y lamentablemente en este momento no los está teniendo", comentó rompiendo el hielo Beto Naveda, el sanjuanino ex jugador del Xeneize.

Asumiendo las culpas del presente, dijo que Boca está mal por un conjunto de malas decisiones como así también la mala elección en el mercado de pases con las incorporaciones: "Lo único que tiene que hacer es ganar la Copa Argentina para entrar en la Copa, es lo único que nos queda y a lo único que hay que apuntar".

Beto Naveda, si bien aclaró ser imparcial con los colores políticos que tomen el barco de Boca, respondió sobre la gestión de Juan Román Riquelme.

"Como hincha de Boca yo lo único que quiero es que le vaya bien. En este momento no juega bien, te quedas afuera de la copa y encima se pierde el clásico. Es el peor momento de Riquelme como presidente", tiró. Además, sobre los pibes del Boca Predio, afirmó que 'hay un mal manejo de la Comisión Directiva'. "Ningún jugador se quiere ir de donde salió. Riquelme es un ídolo, pero en el tiempo que manejó la situación con el Colo Barco lo hizo mal. Él se fue mal del club".

Por último y sobre el técnico que necesita Boca para salir a flote de este mal momento, Beto Naveda lo resumió: "Tiene que tener espalda".

Hay que elegir un buen DT y armar un proyecto de equipo. No pueden ir caminando, tienen que tener estilo y no se dan los resultados de un día para el otro, son años. El hincha de Boca esta cansado de ver que al equipo no le va bien

"Es difícil la tarea de traer a alguien. Quiero que sea un DT con espalda en el club como Martín Palermo (actualmente entrenador de Olimpia de Paraguayo) o Fernando Gago. Ellos tienen el respaldo. Boca es un país", añadió sobre su elección para tomar las papas calientes del club Xeneize.

Tiene que haber un proceso de cambio, confiar en el camino y para que eso empiece a funcionar se tiene que ir cambiando la gente, los mánager, entrenadores... Creo que Boca necesita una resurrección.