El arbitraje, la amenaza de los equipos sanjuaninos en la instancia de cuartos

Comenzaron los cuartos de final del fútbol sanjuanino y en vez de celebrarse, tiene a todos expectantes para ver qué sucederá en la vuelta. Es que los árbitros no dejaron una buena imagen y esa situación se hizo eco en varios portales. Uno de los escenarios que tuvo sus complicaciones fue la cancha de Rivadavia, donde Marquesado acusó fuertemente a la terna de haberlos perjudicado en el primer choque con Unión: los allegados afirman alevosía y "amiguismo"... En las últimas horas, difundieron un video de lo que sucedió en el duelo pasado y los fanáticos se convocaron a un banderazo bajo el lema "No más corrupción en el fútbol". Además, un dirigente del Far West anticipó a un medio radial que tomarán cartas en el asunto y presentarán su descargo luego del enfrentamiento ante el Azul.