El análisis de un experto local sobre la ceremonia inaugural de los JJOO y el recuerdo latente de un sanjuanino que fue oro en 1982

Pero hubo detalles para Lecich, "desprolijidades" sobre todo en la transmisión televisiva: "A la delegación de México no se vio porque la filmaron a través de un chorro de agua o a otras delegaciones la filmaron desde lejos y desde espalda. Después no me gustó cuando 80 bailarines hacían el cancán francés, que es baile icónico, y los enfocaron cuatro veces desde lejos; no se lució el Cancán como debería, cuando los bailarines excelentes se estaban matando".

Para el director sanjuanino faltó el ballet francés y la presencia del público, que fue pocas veces mostrado por las cámaras de televisión. "Pero en términos generales me pareció todo muy bien. Haber incorporado a Lady Gaga y Celine Dion al final, me pareció un acierto fabuloso", agregó Lecich.

En otro tramo del programa, Roberto Roldán recordó su experiencia en los Juegos Olímpicos de Barcelona. En esa edición, el hockey sobre patines fue exhibición y logró la única medalla de oro de Argentina.

