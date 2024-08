El análisis de un entrenador sanjuanino sobre el imbatible Dream Team: "Es el ganador que todo el mundo esperaba"

Tiempo Olímpico Un argentino, desde adentro de los JJOO: París, la no sorpresa de los medallistas argentinos y la "deuda" de Argentina

Franco Díaz habló en Tiempo Olímpico sobre la victoria de Estados Unidos El Coordinador básquetbol Juegos Evita dio su mirada sobre la final de Básquet en los JJOO

El DT sanjuanino aseguró que vio un gran nivel en básquetbol en los Juegos Olímpicos, con Estados Unidos ganando el oro, como era de esperarse, por la calidad de sus jugadores. Aunque agregó que ya no se lo puede rotular como un ‘Dream Team’ como lo fue aquella primera ocasión que Estados Unidos participó con jugadores que compiten en la NBA, como Jordan, Barkley, Bird, entre otros.

Indicó que EEUU fue un justo ganador, aunque Serbia también podría haber sido un justo finalista. El sistema de juego de los campeones fue un punto que marcó la diferencia, tomando los rebotes y saliendo rápido de contra.

Agregó que la revelación fue Sudán del Sur, por su forma fresca de jugar, considerando que entrenan en canchas de piso de baldosa, sin techo.

Con respecto a que Argentina no haya clasificado, siendo el único seleccionado que ganó una medalla de oro durante el reinado de EEUU en básquetbol (ganó 8 de las 9 medallas de oro que disputó con jugadores NBA), Díaz se mostró defensor del sistema de entrenamiento de Rubén Magnano, el entrenador argentino que condujo a la medalla de oro en 2004. Comparó que en aquel periodo la disciplina y trabajo que impartió Magnano fue una marca de la ‘Generación Dorada’. Ahora, en cambio, el trabajo se fue diluyendo, con Pablo Prigioni entrenando a la distancia. Para él, el recambio generacional no funcionó porque los chicos nuevos no han realizado los sacrificios de aquella época. Por eso Bahamas eliminó a Argentina y añadió que hoy Brasil muestra incluso un mejor nivel que la Albiceleste.

A nivel local, Díaz mostró un panorama complicado para los seleccionados locales por la falta de competencia. Al hecho que no se realicen este año los Juegos Binacionales, el coordinador de los Juegos Evita afirmó que se decidió para esta ocasión que no se juegue el básquetbol tradicional y sólo lo hará el 3x3. Además, las autoridades de la CAB decidieron que no se realicen desde hace un tiempo los campeonatos U13 y U15. En este contexto agregó que para participar a nivel nacional, un jugador debe abonar un canon a la CAB de 50.000 pesos por lo que el básquetbol dejó de ser un deporte inclusivo.

